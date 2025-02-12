¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Þ¥³¤µ¤ó»àµî¡¡74Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¼Â¸³Åª²»³Ú¤ÇÃíÌÜ
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Þ¥³¤µ¤ó¤¬7Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ëAndromeda Records¤¬¸ø¼°X¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öë¾Êó¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Þ¥³¡Ê@magicalmako¡Ë¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯2·î7Æü¤Ë±ÊÌ²Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¸Á°Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤è¤ê»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸ü¾ð¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É ¡×¤ÎYouTube¥ê¥ó¥¯¤â¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Þ¥³¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê
¡¡¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Þ¥³¤µ¤ó¤Ï1972Ç¯¤Ë16ºÐ¤ÇNHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Î²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¡¢1974Ç¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGICAL POWER¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£´ñÁÛÅ·³°¤Ç¼Â¸³Åª¤Ê²»³Ú¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡Öë¾Êó¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Þ¥³¡Ê@magicalmako¡Ë¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯2·î7Æü¤Ë±ÊÌ²Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¸Á°Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤è¤ê»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸ü¾ð¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É ¡×¤ÎYouTube¥ê¥ó¥¯¤â¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Þ¥³¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê
¡¡¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Þ¥³¤µ¤ó¤Ï1972Ç¯¤Ë16ºÐ¤ÇNHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Î²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¡¢1974Ç¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGICAL POWER¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£´ñÁÛÅ·³°¤Ç¼Â¸³Åª¤Ê²»³Ú¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£