いちごパフェ図鑑｜「パティスリィ アサコ イワヤナギ」の新作いちごパフェ。2026年はクレオパトラがテーマ
今年もいちごがおいしい季節がやってきた！ そのまま食べてもおいしいいちごを、さらにおいしく、華やかな見た目も楽しませてくれるデザートといえば「いちごパフェ」。今回ご紹介するのは、等々力で圧倒的人気を誇る「パティスリィ アサコ イワヤナギ」。絶世の美女として知られたクレオパトラをイメージしたパフェが登場。
季節ごとのフルーツをテーマにした、「パルフェビジューR」
近隣に住まう人はもちろん、遠方からわざわざ訪れるという人も多いという等々力の「パティスリィ アサコ イワヤナギ」。お目当ては、“宝石パフェ”とも呼ばれるスペシャリテの「パルフェビジュー（R）」。
この「パルフェビジュー（R）」には、全国各地で収穫された日本の四季を彩るフルーツを使用。トップのデコレーションやジェラートのほか、スパイスやときには山菜まで、旬のフルーツを引き立たせるさまざまな素材を組み合わせて、シェフパティシエールの岩柳麻子さんがデザインしている。
果肉のみずみずしいおいしさを主役に、さまざまな食感や香り、味わいが楽しめるように趣向が凝らされたパフェは、視覚的にも華やかできらめく“宝石”のよう。シーズンごとに常時2種類程度提供しているので、訪れるたびに新しい発見があるはず。
ちなみに、過去に登場したパフェを再び作るというケースはないのだとか。こだわり抜かれた一期一会のデザートを、心ゆくまで満喫して。
クレオパトラを“味”で感じる、至高のパフェ
2026年のいちごパフェは、絶世の美女として知られた古代エジプトの女王・クレオパトラをイメージ。
旬のいちごに合わせるのは、スパイスミルクジェラート、白ワイン香るいちごソルベ、ザクロジュレや焼き苺、チーズとデーツなど、一層ずつ丁寧に重ねている。ひと口目に広がるのは、旬のいちごの甘さ。そこからスパイス、心地よい酸味、深いコクが重なり、味に奥行きが生まれる。いちごの持つ個性を余すことなく表現した気品あふれるパフェを、五感で召し上がれ。
セットのドリンクは、バリスタがパフェに合わせて選んだスペシャルティコーヒーや日本茶、デザートワインから好きなものをセレクトして。
パルフェビジュー（R）フレーズ
価格：6820円（税込）※ドリンク付き（一部追加料金を頂く場合あり）
販売期間：2/18〜未定（詳細は公式Instagramにて）
※期間限定
※トッピング及び内容は仕入れなどによって変動あり
※予約制
◆ほかにもある、「パティスリィ アサコ イワヤナギ」の人気スイーツをチェック
「パティスリィ アサコ イワヤナギ」を象徴する、ふんわりなめらかなスペシャリテにも注目
創業当初から人気を誇るスペシャリテ、「クレア」も一度は食べておきたい逸品。ケーキの名前には「creation+Asako(岩柳麻子さんが創造する)」という意味が込められているのだそう。
クレームダンジュを真っ白な求肥で包み込み、飴細工でデコレーション。そっとフォークを刺せば、中に忍ばせたフルーツのソースが顔をのぞかせる。3種類のチーズのクリームと、シーズンごとに変わるフルーツとのコンビネーションを楽しんで。
クレア
価格：810円（税込）※テイクアウト
発売期間：通年
