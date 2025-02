【ウォレスとグルミット】お誕生日に登場のぬいぐるみがかわいい！

イギリス発クレイ・アニメーション『ウォレスとグルミット』の人気キャラクターであるグルミットは、2月12日(水)に誕生日を迎えた。これを記念して、待望のぬいぐるみをはじめ、グルミットの誕生日をお祝いするような特別な新商品が続々登場。新作アイテムとともに、グルミットの誕生日をお祝いしよう。本日2月12日に誕生日を迎えたグルミットは、発明家ウォレスの相棒であり、しっかり者の忠犬。さまざまなトラブルや悪事を働くキャラクターたちからウォレスを救うことにいつも大忙し。ウォレスの発明の日々は必ずしも思い通りにいくわけではなく、ある日は朝寝坊のウォレスを起こしたり、食事の準備をしたり。無謀な発明にだって付き合うことも。趣味は、編み物・読書・ガーデニング。そして、ウォレスと過ごすティータイム。お気に入りの椅子で新聞を読んでいるときが憩いの時間。いつだって一生懸命で忠実な、ウォレスの永遠のパートナー。

そんな『ウォレスとグルミット』の新作アイテムが大量に登場する。いつもと違う雰囲気のグルミットもラインナップされた待望の「ぬいぐるみ」、一緒にお出かけできる「ぬいぐるみフェイスポーチ」や「ぬいぐるみフェイスネックポーチ」や「リングカラビナマスコット」など、グルミットやマッグロウのかわいさ満載のアイテム揃い。そしてグルミットの誕生日を記念して、限定のノベルティキャンペーンも開催される。ひつじのショーンオンラインショップにて商品を購入すると、もれなくグルミットデザインのポストカードがプレゼントされる。ポストカードはなくなり次第終了なので、欲しい方はお早めに。現在、韓国でも人気だというグルミット。この機会をお見逃しなく。(C)&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.(C)&TM Aardman Animations Limited / Wallace & Gromit Limited 2025. All Rights Reserved.