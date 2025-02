【週刊少年サンデー 2025年11号】2月12日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年11号」を本日2月12日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&巻頭グラビアには、SnowManの目黒蓮さんが登場。巻頭カラーには、高橋留美子氏の「MAO」が掲載される。

センターカラーには、みつたに氏の「魔物の国」、「テノゲカ」(原作:詩石灯氏/マンガ:新井隆広氏)、「廻天のアルバス」(原作:牧彰久氏/作画:箭坪幹氏)が登場するほか、「名探偵コナン」はシリーズ解決編が掲載される。

