「週刊少年サンデー 11号」本日発売！ 表紙&巻頭グラビアにSnowManの目黒蓮さんが登場巻頭カラーには高橋留美子氏の「MAO」が掲載
【週刊少年サンデー 2025年11号】
2月12日 発売
価格：380円
2月12日 発売
価格：380円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年11号」を本日2月12日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙&巻頭グラビアには、SnowManの目黒蓮さんが登場。巻頭カラーには、高橋留美子氏の「MAO」が掲載される。
センターカラーには、みつたに氏の「魔物の国」、「テノゲカ」（原作：詩石灯氏/マンガ：新井隆広氏）、「廻天のアルバス」（原作：牧彰久氏/作画：箭坪幹氏）が登場するほか、「名探偵コナン」はシリーズ解決編が掲載される。
少年サンデー11号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) February 11, 2025
・表紙&巻頭グラビア&ロングピンナップ付![#SnowMan #目黒蓮]さん!
・人気巻頭カラー![#MAO]
・新連載第2話Cカラー![#魔物の国]
・シリーズ解決編![#名探偵コナン]
・単行本発売直前Cカラー![#テノゲカ]&[#廻天のアルバス]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/TZY2B3KJeM
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