前を向いたまま後ろが見えるサングラス！HINDSIGHT

HINDSIGHT

イギリス発の革新的なサングラスブランドHINDSIGHT(ハインドサイト)が、2025年3月に日本国内で発売!

HINDSIGHTのサングラスは、サイクリストや都市部生活者の安全性を高めるために設計された画期的なアイテムです。

HINDSIGHTのサングラスは、独自のミラー機能を搭載しており、前方視界と後方視界を同時に確保することができます。

これにより、前を向いたままでも常に自分の後ろの交通状況を把握することができ、自動車の接近などにいち早く気付くことができます。

後方視界のイメージ(※画像は合成です)

○HINDSIGHTの特徴

革新的な機能:サングラスのレンズ端部に透過ミラーを組み込むことで、前方と後方の視界を同時に確保可能。

紫外線カット:米国空軍グレードの光学テストをクリア。

サングラスとして確かな紫外線カット効果を発揮する。

高品質な素材:軽量で耐久性に優れた高級アセテートを使用し、長時間着用しても疲れにくい。

デザイン :ファッション性を重視したトラッドモダンデザインで、あらゆるシーンで着用可能。

モーフィアス着用イメージ

アルテミス着用イメージ

モデル:全3種

アルテミス(ウェリントン型)+ブラックフレーム+ブラックレンズ

アルテミス(ウェリントン型)+クリアフレーム+ブルーレンズ

モーフィアス(ラウンド型)+トータスフレーム+ブラックレンズ

価格 :28,000円(税込30,800円)

販売店:全国の自転車販売店

アルテミス ブラックフレーム+ブラックレンズ

アルテミス クリアフレーム+ブルーレンズ

モーフィアス トータスフレーム+ブラックレンズ

