１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．３２ドル（＋１．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３２．６ドル（－１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２３．１セント（－１６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７７．００セント（－２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８４．００セント（－７．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４３．５０セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３１３．４３（＋１．４２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．３２ドル（＋１．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３２．６ドル（－１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２３．１セント（－１６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７７．００セント（－２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８４．００セント（－７．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４３．５０セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３１３．４３（＋１．４２）
出所：MINKABU PRESS