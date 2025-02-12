・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７３．３２ドル（＋１．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９３２．６ドル（－１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２２３．１セント（－１６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７７．００セント（－２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４８４．００セント（－７．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４３．５０セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３１３．４３（＋１．４２）

出所：MINKABU PRESS