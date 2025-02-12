＜個人投資家の予想＞ 02月12日 08時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(9434) ＳＢ 東証プライム
(2666) オートＷ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(5302) カーボン 東証プライム
(4911) 資生堂 東証プライム
(8897) ミラースＨＤ 東証プライム
(6794) フォスター 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(9434) ＳＢ 東証プライム
(2666) オートＷ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(5302) カーボン 東証プライム
(4911) 資生堂 東証プライム
(8897) ミラースＨＤ 東証プライム
(6794) フォスター 東証プライム
出所：MINKABU PRESS