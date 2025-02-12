■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(9434) ＳＢ　　　　　 東証プライム
(2666) オートＷ　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ　　　 東証プライム
(5302) カーボン　　　 東証プライム
(4911) 資生堂　　　　 東証プライム
(8897) ミラースＨＤ　 東証プライム
(6794) フォスター　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS