＜個人投資家の予想＞ 02月12日 08時 ＜個人投資家の予想＞ 02月12日 08時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3070) ジェリビンズ 東証グロース

(2459) アウン 東証スタンダード

(3825) リミックス 東証スタンダード

(9434) ＳＢ 東証プライム

(2666) オートＷ 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4676) フジＨＤ 東証プライム

(5302) カーボン 東証プライム

(4911) 資生堂 東証プライム

(8897) ミラースＨＤ 東証プライム

(6794) フォスター 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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