神はサイコロを振らないが2月11日、東京・日本武道館にて<Special Live for Double Anniversary Year 2025 "神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-" at 日本武道館>を開催し、約7,500人を動員した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2025年6月に結成10周年、同年7月にデビュー5周年のダブルアニバーサリーを目前に開催されたワンマンが自身初の日本武道館公演だ。タイトルの<神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト->は、公演日が建国記念日であることに準えたものであり、自らを“凡庸”とした。その10年の集大成となる公演は開演時間16時、終演予定18時であることがアナウンスされるなど、全国から足を運びやすい時間帯にもこだわったもの。一緒に歩んできた各地ファンへの想いが感じられる。

■<Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館>2月11日@日本武道館セットリスト

01. 秋明菊

02. 火花

03. 修羅の巷

04. 少年よ永遠に

05. Baby Baby

06. キラキラ

07. 巡る巡る

08. 1on1

09. LOVE

10. カラー・リリィの恋文

11. 泡沫花火

12. 胡蝶蘭

13. 夜永唄

14. シルバーソルト

15. 揺らめいて候

16. タイムファクター

17. ジュブナイルに捧ぐ

18. 夜間飛行

19. illumination

20. クロノグラフ彗星

21. スケッチ

■『<Special Live for Double Anniversary Year 2025 "神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-" at 日本武道館>DELAY VIEWING』

▼舞台挨拶付き会場

【福岡】

日時:3月29日(土) 12:00開演

※舞台挨拶終了後、ライブ映像上映

会場:ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-22 キャナルシティ博多内

【大阪】

日時:3月29日(土) 17:00開演

※ライブ映像上映終了後、舞台挨拶

会場:大阪ステーションシティシネマ

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビル11F

【愛知】

日時:3月30日(日) 12:00開演

※舞台挨拶終了後、ライブ映像上映

会場:ミッドランドスクエア シネマ2

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目11番27号 シンフォニー豊田ビル2階

【東京】

日時:3月31日(月) 18:30開演

※舞台挨拶終了後、ライブ映像上映

会場:ユナイテッド・シネマ豊洲

東京都江東区豊洲2丁目4番9号 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲3F

▼チケット

3,800円(税込/全席指定)

【Official Fanclub「KAMISAI Children」先行(抽選)】

受付期間:2月13日(木)12:00〜2月17日(月)23:59

受付対象:W会員/KAMISAI Children(年額会員)/KAMISAI Children MOBILE(月額会員)

https://kamisaichildren.jp/mob/news/diarKijiShw.php?site=KMC&id=285242

※お申込みは、おひとり様につき4枚まで

▼上映会場

3月29日(土) 17:00開演 (ライブ映像上映のみ)

3月30日(日) 12:30開演 (ライブ映像上映のみ)

3月31日(月) 19:00開演 (ライブ映像上映のみ)

詳細:https://kamisai.jp/information/detail/index.php?id=618

■<Live Tour 2025>

6月13日(金) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

open18:15 / start19:00

6月22日(日) 大阪・グランキューブ大阪メインホール

open17:00 / start18:00

6月28日(土) 新潟・新潟県民会館 大ホール

open17:00 / start18:00

7月13日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

open17:00 / start18:00

7月20日(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

open17:00 / start18:00

7月27日(日) 宮城・若林区文化センター

open17:15 / start18:00

8月29日(金) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

open18:00 / start19:00

9月4日(木) 東京・TOKYO DOME CITY HALL

open18:00 / start19:00

9月5日(金) 東京・TOKYO DOME CITY HALL

open18:00 / start19:00

9月13日(土) 岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 中劇場

open17:00 / start18:00

【Official Fanclub「KAMISAI Children」チケット最速先行受付(抽選)】

●W会員(超スーパー最速先行)

受付期間:2月11日(火/祝)18:00〜2月19日(水)23:59

●年額会員(スーパー最速先行)

受付期間:2月22日(土)17:00〜2月28日(金)23:59

●月額会員(最速先行)

受付期間:3月5日(水)17:00〜3月11日(火)23:59

(問)Official Fanclub「KAMISAI Children」

https://kamisaichildren.jp/mob/news/diarKijiShw.php?site=KMC&id=285409

詳細:https://kamisai.jp/information/detail/index.php?id=617

■Digital Release「スケッチ」

2025年1月31日(金)配信開始

配信リンク:https://kamisai.lnk.to/sketch

▼キャンペーン詳細

https://www.universal-music.co.jp/kamisai/news/2025-01-31/





4枚のLEDが白く光り、メンバーがステージに登場、自身初の日本武道館ライブが幕を開けた。バンド結成当初から度々ライブで演奏されている「秋明菊」は未配信楽曲にも関わらずファンから熱い人気を誇るナンバーだ。同曲からスタートしたライブは、8枚のLEDにこのライブのために制作されたモノクロの映像が投影された。日本武道館ならではの日の丸の映像が象徴的な「火花」、柳田(Vo)の力強い雄たけびから始まった「修羅の巷」、そして「少年よ永遠に」では柳田の「Clap your hands!」の掛け声から手拍子が沸き、ファンの合唱とともに会場が一体感を帯びた。MCでは、「見たことも聞いたこともない熱量」と柳田が声をつまらせてファンに感謝を伝え、「メンバーにもありがとうと伝えたい」と涙を流した。また、この日のライブの一部では、柳田が中学生時代に初めて購入したエレキギターで演奏を行った。「当時買った初心者入門用のエレキギターを30歳になった今、武道館でかき鳴らせることを嬉しく思う」と語った。そして、初披露時からライブツアーを重ねて、アレンジも歌詞も大きく変化させつつ完成した「Baby Baby」、セッションからスタートした「キラキラ」、ハンドマイクでお客さんと目を合わせながら歌唱した「巡る巡る」、さらに「1on1」ではオーディエンスがタオルを回して会場の熱量を高めた。中盤のMCではメンバーが1人ずつ思いを伝えた。「人間味のある部分を届けられたら」と武道館への想いを伝えたのは吉田(G)。黒川(Dr)は「柳田と二人で始めたこのバンドを10年続けてこられたこと、信じてついてきてくれたことを心の底から誇りに思います」と感謝を伝えた。桐木(B)は「こうしてバンドの命が続いていくんだなと感じました」と10年を振り返りながら自身の言葉で語った。「一緒に歌ってほしいな、なんて思ってます」と柳田のひと言から「LOVE」の一節を弾き語り。お客さんとの合唱から同曲がスタートした。ハートマークを作ったファンの手が会場中に広がる温かな光景となった。ピンクのライトとスモークがステージに掛かると「カラー・リリィの恋文」がスタート。ステージ背後のLEDには4つのカラーリリィの花が映し出された。そして、真っ暗な会場にピンクのライトが灯されたデビューシングル「泡沫花火」、8面のLEDにリリックが映し出された「胡蝶蘭」には涙声が交わる。続けて、柳田にピンスポットが当たると代表曲「夜永唄」を披露。会場は温かい拍手に包まれた。会場に涙が伝播すると空気が一変、リリックビデオが映し出されて「シルバーソルト」へ。かき鳴らすギターリフが印象的な「揺らめいて候」では、デジタルなエフェクトが掛かった波の映像と共に流れたSEから「タイムファクター」へと続き、熱演が披露された。「二人三脚で、これからずっと神サイと一緒にいてくれたら嬉しいなと思います。引き続き、この4人をお願いします」──柳田周作後半のMCでは再度感謝を伝えながら「不条理なことばっかなんで、間違ったっていいぞ、逃げたっていいぞ、いつだって俺たちがそばにいるぞ」と語り、続いて演奏する「ジュブナイルに捧ぐ」の歌詞になぞらえながらファンとの絆を確かめた。LEDにビルの映像が映り、青色に包まれながら「夜間飛行」、スマートフォンのライトに照らされながら「illumination」をファンとともにシンガロング、柳田がハンドマイクを持ち、ステージの隅々まで周りながら「クロノグラフ彗星」が歌唱された。「まだ20分くらいしか経ってないよね?」と時間の速さを感じさせる言葉を伝えた柳田は、武道館公演タイトルの意味の答え合わせを伝えつつ、建国記念日に日本武道館公演ができることに感謝を表した。「今日だけは無敵だったと思います。いっぱい苦難はあるでしょうけど、これからもどうか神はサイコロを振らないをよろしくお願いいたします」──柳田周作最後にファンへ、こう挨拶するとラストに本公演にむけて制作された新曲「スケッチ」を披露。メンバー4人の音だけで初パフォーマンスし、自身初の日本武道館公演に幕を下ろした。本ライブでは全21曲が披露された。感動収まらぬ中、神サイは本公演の映画館上映を発表。『<Special Live for Double Anniversary Year 2025 "神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-" at 日本武道館>DELAY VIEWING』と題したディレイ・ビューイングは、3月29日、30日、31日に全国各地の映画館で上映される。さらに6月13日より9都市10公演のホールツアー開催も発表。武道館公演を皮切りに“叶えたい10のこと”と題し、ダブルアニバーサリーイヤーを盛り上げる様々な企画が今後公開される予定だ。