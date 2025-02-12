¡Öº£Æü¤Ç·ëº§18Ç¯¡ª¡×ËâºÀÅÍ¡õÌðÂô¿´¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ËÉ×ÉØ¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª ¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×
¸µK-1À¤³¦²¦¼Ô¤ÎËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï2·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÂô¿´¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ËâºÀÅÍ¡¢·ëº§18Ç¯ÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÆ´¤ìÉ×ÉØ¡×¡ÖËâºÀÅÍ¤µ¤óÉ×ÉØËÜÅö¤¢¤³¤¬¤ì¤Þ¤¹¡Á¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:»°Â¼ ¿)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ËâºÀÅÍ¡¢·ëº§18Ç¯ÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¡Öº£Æü¤Ç·ëº§18Ç¯¡ª¡×ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ç·ëº§18Ç¯¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö#ËâºÀÅÍ¡×¡Ö#ÌðÂô¿´¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¡¢18²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ãç¤è¤¯´ó¤êÅº¤¦ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤ÈÌðÂô¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«2Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀáÊ¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢É×ÉØ¤ÇÆ¦¤Þ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÉáÃÊ¤«¤éÌðÂô¤µ¤ó¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:»°Â¼ ¿)