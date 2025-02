by Mark SzeIntelは長らく半導体分野で圧倒的なシェアを誇っていましたが、AI向けチップの出遅れなどにより、記事作成時点ではNVIDIAに時価総額で大きく水をあけられてしまっています。IntelがAI競争に敗れたのには、2019年に買収した新興半導体企業のHabana Labsを持て余したことが大きく関わっていると、イスラエルのテクノロジー系メディアのCTechが指摘しました。

How Intel ruined an Israeli startup it bought for $2B-and lost the AI race | Ctechhttps://www.calcalistech.com/ctechnews/article/s1tra0sfyeAmazonが2020年に、Habana LabsのチップであるGaudiを使って大規模言語モデル(LLM)を構築すると大々的に発表した時、前年に20億ドル(約3000億円)でHabana Labsを買収していたIntelはこの動きを「GPUにおけるNVIDIAの優位性に対する最初の挑戦」と呼んで歓迎しました。しかし、Intelが2025年1月に公開した決算報告では、Habana Labsの次世代AIチップ・Falcon Shoresの商業展開が否定的なフィードバックにより見送りになったことが、さえない業績とともに発表されました。Intelは2024年にも、Habana LabsのGaudiシリーズが振るわなかったことを理由に、Gaudi 3の後継チップは開発しないと発表したばかりでした。Intelの2024年第4四半期の売上高は前年同期比7%減も予想を上回る、次世代AIチップ「Falcon Shores」の市場投入は見送り - GIGAZINE「これは事実上、Habana Labsの失敗がIntelの長い買収失敗の歴史の新たな1ページに刻まれることを意味しています」とCTechは述べています。CTechによると、この失敗はIntelにとっては通例でも、Habana Labsの創設者であるアヴィグドール・ウィレンズ氏にとっては異例だとのこと。「半導体界の天才」と称されるウィレンズ氏は、これまでも2000年にGalileo Technologiesをアメリカ企業のMarvell Technologyに27億ドル(約4100億円)で売却したり、2015年にAnnapurna LabsをAmazonに3億5000万ドル(約530億円)で売却したりと、数々の半導体企業を立ち上げては成功裏にエグジットしてきた連続起業家として知られています。一方、Intelに売られたHabana LabsはGaudiやFalcon Shoresの行き詰まりが明るみに出る前から崩壊が始まっており、2024年にはHabana Labs出身の主要な幹部やエンジニアのほとんどがIntelを去っていたといわれています。モバイル革命に乗り遅れたのとは異なり、IntelはAIの未来を正しく認識しており、AI推進の一環として2016年に新興AI企業のNervanaを4億ドル(約600億円)で買収しました。しかし、Nervanaの買収でAI向けプロセッサーを強化しようとしていたIntelは、すぐに誤った賭けに出たことに気づきます。2017年、NVIDIAがAI向けGPUで台頭しているのを受けて、Intelは元AMD幹部のラジャ・コドゥリ氏を起用してAI事業を任せましたが、Intelの製品は性能不足で市場の期待には応えられませんでした。巻き返しを図るため、Intelはイスラエルの半導体企業・Mellanox Technologiesの買収を試みましたが、NVIDIAがIntelを上回る買収額を提示したため失敗しました。by LaineemaMellanox争奪戦に破れたIntelが目を付けたのが、Habana Labsです。ウィレンズ氏が元Appleのベテランであるデビッド・ダーハン氏とラン・ハルッツ氏とともに立ち上げたHabana Labsは、当時既に機能的なAIトレーニングプロセッサーであるGaudiを有しており、Amazonも関心を寄せていたといわれていますが、Mellanoxの失敗から立ち直りたいIntelにはより高い買収額を支払う用意がありました。そして、Intelは2020年までにHabana Labsの買収を完了し、Nervanaを閉鎖しました。こうして、ほぼ同じ時期に大手半導体企業の傘下に収まったHabana LabsとMellanox Technologiesですが、イスラエル発の2社の運命は大きく異なりました。NVIDIAはMellanox Technologiesの統合に成功し、Mellanox Technologiesの働きにより年間130億ドル(約2兆円)の収益を得て、イスラエルに数千人の雇用をもたらしています。一方、Habana LabsはIntelのリーダーシップの元で苦戦を強いられました。CTechによると、IntelがHabana Labsを買収したのはNervanaの失敗を隠ぺいし、投資家に向けてAIへの投資をアピールするためであって、元からNVIDIAへの対抗馬にするつもりはなかったとの指摘もあるとのこと。これは、Habana LabsがIntel社内で一目を置かれ、多くの予算を勝ち取ったコドゥリ氏率いるGPU部門ではなく、Data Platform Group(DPG)の下に置かれたことからも明らかであると、CTechは指摘しました。かつてIntelの幹部だった人物はCTechに「Habana Labsの買収が完了した時点で、Intel社内の人間は競合するアーキテクチャを開発していたHabana LabsとGPU部門の両方を運営する理由を理解していませんでした」と語っています。また、Habana Labsの元従業員は「Habana Labsでは廊下で5分間話すだけで物事を決めることができましたが、Intelでは同じ決定を下すのに数十人が参加する3回の会議が必要で、そこまでしても何も進展しませんでした」と述べて、Intelの官僚主義的な非効率性が大きな壁だったと振り返りました。こうした批判を受けながらも、IntelはGaudiプロセッサーの販売と、競合するGPUであるPonte Vecchioの開発を同時に進めていました。しかし、2022年にChatGPTをはじめとする生成AIモデルが台頭したことにより、NVIDIAの優位性が無視できなくなるにつれて、Intelは再び顧客からの不満に直面するようになりました。その後、Ponte Vecchioは2024年に製造中止となり、Gaudiも新しい世代が開発されないことになりました。コドゥリ氏が退任した後、IntelはHabana LabsとGPU部門を統合して新しいAIプロセッサーであるFalcon Shoresを開発しようとしましたが、前述の通りFalcon Shoresは市場投入されず、社内テストにのみ使われることになりました。Intelは目下、次世代のJaguar Shoresに焦点を移し、一足飛びにNVIDIAに追いつこうとしていますが、業界の専門家は20年かけてAIチップに取り組んできたNVIDIAとの差を埋めるのは不可能だと話しているとのこと。CTechは「ウィレンズ氏がIntelにHabana Labsを売却したのは、買収額だけ見れば思いがけない成功でしたが、その後のHabana Labsの失敗はウィレンズ氏の経歴に残るまれな汚点であり、さらに重要なことにイスラエルにとっても機会損失となりました。もしうまくいっていれば、Habana LabsはIntelのAI戦略の基盤となり、問題の多い買収の歴史の犠牲者にはならなかったかもしれません」と述べました。一方IntelはCTechに対し、「顧客からのフィードバックと市場の動向を踏まえ、当社はFalcon Shoresを社内テストチップとして活用し、代わりにJaguar Shoresを市場に投入することにリソースを集中させる予定です。Jaguar Shoresの基盤として、Falcon Shoresは当社の重要な取り組みにとって依然として重要であり、その知識は直接Jaguar Shoresに反映されます」と述べました。