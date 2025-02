これはすごい！　「たった3日間の勉強で単位を取れる方法」をChatGPTから聞き出した！

昨年秋から、有料版のChatGPT4は、ウエブをサーチしてくれるようになったので、能力が飛躍的に高まった。どんな質問でも、必ず答えが得られる。

「一学期間、講義に出ず、ChatGPTを使って、わずか3日間の勉強だけで単位を取れた」という経験談を、ChatGPTを使って、若干の押し問答の末に、見つけることが出来た。いまや重要なのは、答えではなく、質問だけになった。

ChatGPTを使って勉強する方法を教えてもらう

ChatGPTの能力が急速に向上している。この能力をうまく使えば、受験勉強やリスキリングを、著しく効率的に進めることができるはずだ。

では、具体的にどのような方法で活用すればよいか?これについて、世界中で多くの人々が様々な取り組みを行っているに違いない。そこで、ChatGPTに尋ねてみることにした。

ところが、「ChatGPTを勉強に活用するにはどうしたら良いか?」という問いに対して最初に出て来た答えは、ごく一般的で平凡なものだった。たとえば、「学習ペースに合わせたパーソナライズされた学習ができる」、「学生がすぐにフィードバックや説明を受け取ることができる」等々。

確かにそのとおりだが、当たり前のことで、役に立たない。いわば、「御託を並べているだけ」だ。ChatGPTの答えには、このような御託が多い.これをどう突破できるかが、ポイントだ。

ChatGPTと問答を繰り返して「すごい実例」を

そこで、「予備校や塾での具体的な活用例を教えてほしい」と頼むと、「この方法によれば、複雑なトピックの理解と記憶に大いに役立ちます」と、まだ抽象的。

諦めずに、「具体的な実例」ということを繰り返し求めて、押し問答を3、4回繰り返した。すると、つぎのような答えが出て来た。

「Redditユーザーu/151Nの話によると、ChatGPTを利用して試験の準備を行い、クラスに出席しないで94%の高得点を獲得した例があります」。(Redditとは、アメリカの掲示板型ソーシャルニュースサイト.知的で興味ある話が、しばしば投稿される)。

これはすごい!

情報の内容を検索語にしてURLを見出す

そこで、この投稿のURLを教えてほしい」とChatGPTに頼んだのだが、「投稿の具体的なURLを直接に提供することができません」との返事。

Redditは簡単に開けるが、膨大な量の投稿があるので、目的のものはすぐには見つからない。”u/151N”を用いて検索ができるかもしれないが、面倒だ。

そこで、「ChatGPT Helps A Student Pass Exam With 94% Despite Not Taking Classes」を検索語としてGoogleで検索したところ、意外なことに、すぐに目的の投稿を開くことが出来た。

こうして、最終的にはグーグル検索で分かったことになるが、こんな検索キーワードは、何もなしで思いつくはずがない。だから、この記事にたどり着くには、検索エンジンだけでは不可能だ。これはChatGPTとの対話を通じて初めて見いだせた情報だ。

なお、この投稿には様々なコメントが出されているが、それらも、上で述べたGoogle検索で引きだすことができた。

「わずか3日間の勉強で試験で高得点を取る」方法

記事の内容は、実に面白いものだった。

投稿者は、事情があって、学期のほとんどを自室で過ごさざるをえなかった。だから、講義はすべて欠席。試験が3日後に迫っているのに、講義の内容を一つも知らない。週2〜3時間で合計12週間の講義を、わずか3日でどう乗り切るか?

まず、講義内容のすべてがトランスクリプト(文字起こし)になっていることに気づいたので、それをChatGPTに貼り付け、「この講義を分析し、あなたのアルゴリズムを使って、どの情報が試験に出そうかを判断し、そのリストを作成してください」(Analyze this lecture and use your algorithms to decide which information would be relevant as an exam, Make a list.)と依頼した。

初回送信時にはテキストが長すぎたため、paraphraserというアプリを利用して、7-8千語を900-1000語に要約し、ChatGPTが分析できるようにした。

要約されたトランスクリプトをChatGPTに分析させ、講義の本質的な議論を示してもらった。

最初の日には、各講義の主要ポイントを4-5時間かけてリストアップした。これは、合計で24-30時間にも及ぶ講義についてのものだ。

翌日には、要約されたトランスクリプトとコースの教科書のみを使用して、各講義の重要なポイントとして挙げられたすべての用語を定義するようChatGPTに依頼し、情報が正確であることを確認した。これに、4-5時間かかった。

最終日には、ChatGPTが提示した情報を完全に要約した。

以上の結果、試験で94点を取れた。講義に一回も出ず、3日間勉強しただけで、こうした好成績を取れた。

驚くべき成果だ。

誰でも同じ方法でできるか?

昔から「一夜漬け」という言葉があり、「あまり望ましくない方法」とされていたのだが、ChatGPTの登場で、評価が一転した訳だ。

こうなると.「はたして講義が必要なのか?」という疑問が湧いてくる。

もっとも、誰でもすぐに同じ方法を実行できるとは限らない。この人は、講義のトランスクリプトから出発している。これがあって初めて可能になった方法だ。

しかし、実際には、すべての講義でこのように完全なトランスクリプトが自由に利用できるようになっているとは限らない、との意見があるだろう。

もっとも、最近では、文字起こしは録音さえあれば簡単にできるようになったので、昔に比べればずっと簡単に作成されるようになっている。したがって、多くの場合に、同じような方法を実行できるだろう。

なお、この人は、長文のトランスクリプトを要約するために、特別のアプリを使っている。これは公開されているアプリなので、誰でも使うことができるが、こうした特別のアプリを使わなくても、何回かに分けて処理すれば、ChatGPTで簡単に要約を作ることができる。

質問だけが重要だ

この例以外にも、ChatGPTとの対話を通じて、実に多くの情報を見出せることが分かった。

こうなったのは、すでに述べたように、ChatGPTが世界中のウェブサイトをくまなく調べるという、信じられないようなことを始めたからである。収集可能な情報の範囲が、今までは考えられなかったほど、広がったのだ。

そこで痛感するのは、「質問こそ重要」ということだ。昔からそうだったのだが、いまや、「質問だけが重要」と言えるようになってきた。

学校の教育も、「良い答え」ではなく、「良い質問」を出せることを目的にすべきだ。試験も、「先生が問題を出して学生が解く」のではなく、逆転するほうが良いのではないか?

つまり、学生が問題を出して先生が解く。そして、解けない問題を出した学生に良い成績を付けたらどうだろう?

OpenAIがまさか「本当にオープン化」する…!中国「DeepSeek」を恐れる米国勢が迫られた「方針転換」