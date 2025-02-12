ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÁáÄ«¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡¼ê¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Î¹âµé¥Ð¥Ã¥°¡É¡ÖÍè¤ë¤ÎÁá¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎã¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¥¥ã¥ó¥×Æþ¤ê¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁáÄ«¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡ª¡È¤¢¤Î¹âµé¥Ð¥Ã¥°¡É¤ò¼ê¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿
¡¡MLB¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Õµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ËÁáÄ«ÅþÃå¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î½Ð¶Ð»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸å¤í¤«¤é¤«¤Ö¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥í¥óT¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¾Ð´é¤Ç¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£¼ê¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È±½¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤¤¦¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Íè¤ë¤ÎÁá¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸½ÃÏÄ«6»þ²á¤®¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×Æþ¤ê¤·¤Æ¤ë¤ÎÁá¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡¡¿çÌ²»þ´ÖÂç¾æÉ×¡©¡Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡Ë¡×¡ÖÎã¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁáÄ«¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡ª¡È¤¢¤Î¹âµé¥Ð¥Ã¥°¡É¤ò¼ê¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿
¡¡MLB¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Õµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ËÁáÄ«ÅþÃå¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î½Ð¶Ð»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸å¤í¤«¤é¤«¤Ö¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥í¥óT¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¾Ð´é¤Ç¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£¼ê¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È±½¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤¤¦¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Íè¤ë¤ÎÁá¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸½ÃÏÄ«6»þ²á¤®¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×Æþ¤ê¤·¤Æ¤ë¤ÎÁá¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡¡¿çÌ²»þ´ÖÂç¾æÉ×¡©¡Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡Ë¡×¡ÖÎã¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£