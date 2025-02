Google・Amazon・Microsoftはオンライン広告サービスとしてGoogle 広告、Amazon Ads、Microsoft 広告を提供しています。これらのオンライン広告サービスが、「児童ポルノを掲載するサイトに広告を表示している」と調査会社のAdalyticsが指摘しました。Executive Summary - Are ad tech vendors facilitating or monitoring ads on a website that hosts Child Sexual Abuse Material ?

https://adalytics.io/blog/adtech-vendors-csamFull Report - Are ad tech vendors facilitating or monitoring ads on a website that hosts Child Sexual Abuse Material ?https://adalytics.io/blog/adtech-vendors-csam-full-reportAmazon, Google accused of monetizing illegal content • The Registerhttps://www.theregister.com/2025/02/08/amazon_google_accused_of_monetizing/How big tech's ad systems helped fund child abuse online - EsstNhttps://esstnews.com/2025/02/08/how-big-techs-ad-systems-helped-fund/Blackburn, Blumenthal Probe Amazon & Google After New Report Reveals They Placed...https://www.blackburn.senate.gov/2025/2/issues/technology/blackburn-blumenthal-probe-amazon-google-after-new-report-reveals-they-placed-ads-on-website-that-hosts-child-sexual-abuse-materialLawmakers Demand Answers From Ad Tech Vendors Allegedly Monetizing CSAM | AdExchangerhttps://www.adexchanger.com/marketers/lawmakers-demand-answers-from-ad-tech-vendors-allegedly-monetizing-csam/Senators Decry Adtech Failures as Ads Appear On CSAM Sitehttps://www.adweek.com/media/senators-accuse-google-amazon-monetizing-child-abuse-content/画像共有サイトのImgBBは、広告サポート付きの無料で使える画像共有サイトです。このサイトではプラットフォームに写真をアップロードして共有する前に、ユーザー登録する必要がありません。Adalyticsによると、ImgBBの運営者は意図的に所有者を隠しており、ドメイン名の所有名義を確認できるWHOISを編集するなどして、所有者がわからないようにしているそうです。Adalyticsに情報提供した第三者によると、ImgBBの月間ページビュー(PV)は4000万PVを超えており、これは経済紙のFinancial Timesやロサンゼルスの地元紙・Los Angeles Times、政治関連メディアのPolitico、アメリカ議会図書館のウェブサイトよりも月間PVが多いそうです。ImgBB - フリーなスマイリー / アニメエモコンアメリカ政府の広告がボットやクローラーにどのように配信されているかを調査する過程で、Adalyticsは偶然、幼い子どもの性的に露骨な画像を表示していると思われるImgBBのページをアーカイブしている「URLScan.io」というボットが、大手広告主のデジタル広告をアーカイブしているという事例に遭遇しました。つまり、幼い子どもの性的に露骨な画像がアップロードされたImgBBのページに、アメリカ政府の広告が表示されていたというわけです。Adalyticsは即座に連邦捜査局(FBI)、国土安全保障省の特別捜査官、全米行方不明・被搾取児童センター、カナダ児童保護センターにこのページを報告。カナダ児童保護センターは同ページを調査し、カナダの法律における「児童性的虐待資料(CSAM)の定義を満たしている」という判断を下しました。さらに、全米行方不明・被搾取児童センターは、ImgBBに対して2021年、2022年、2023年にCSAMをホストしているという通知を何十回も送信したことを明かしています。他にも、ImgBBがCSAMをホストしていることを理由に、RedditはImgBBの写真共有リンクをブロックしている模様。ImgBBはユーザー登録なしで匿名で写真をアップロードできるというだけでなく、「noindex」タグを利用することでコンテンツをインデックスから除外することで、ユーザーがGoogle検索やBingといった検索エンジンから特定の写真を見つけられないようにしていたことも明らかになりました。AdalyticsはImgBBについて、「CSAMだけでなく、露骨なアダルトコンテンツや著作権侵害の可能性のあるコンテンツもホストしている」と指摘。この他、動物虐待と解釈される可能性のあるコンテンツや、イヌと人間の獣姦を描写するようなコンテンツもホストしていたそうです。AdalyticsがImgBBについて調査したところ、同サービスではAmazon、Google、Criteo、Quantcast、Microsoft、Outbrain、TripleLift、Zeta Global、Nexxenといったアドテクベンダーのデジタル広告を表示することで収益を上げているそうです。ただし、第三者の調査研究から入手可能なデータサンプルでは、​​Google Ad Exchange、Google アド マネージャー、DV360が2025年1月時点ではImgBBで積極的に広告取引を行っていないことも明らかになっています。Adalyticsの調査によると、少なくとも2021年以降、一定量のCSAMをホストしているImgBBに大手広告主が広告を掲載していたことが判明したとのこと。この「大手広告主」には、政府機関の国土安全保障省だけでなく、テキサス州政府、アリゾナ州立大学、Mastercard、スターバックス、ペプシコ、ホンダ、Uber Eats、Google Pixel、Amazon Prime、PUMA、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)、Adobe、HP、ロレアル、Acer、ドミノピザ、Samsungなどが含まれます。ImgBBに広告を掲載してしまった大手広告主は、Amazonなどのアドテクベンダーが「どのページに広告が掲載されたかを正確に調査できるようにする機能やレポートを広告主に提供していない」と報告しました。これについて、Adalyticsは「ImgBBのような『noindex』タグを使ってGoogle検索やBingの検索結果ページに画像が表示されないようにしているサイトの場合、確認すべき正確なページのURLを知らないとコンテンツを確認することができません」と指摘しました。また、複数の大手広告主が、自社で使用しているブランドセーフティベンダーから「ImgBBで測定された広告インプレッションの100%が『ブランドセーフ』あるいは『ブランドに適している』とマークされたと報告された」とAdalyticsに報告しているそうです。そのため、Adalyticsはブランドセーフティベンダーの機能不全も指摘しています。一方で、FanDuel、アリゾナ州立大学、Thrive Marketといった大手広告主が使用していた広告ブランドセーフティベンダーのDoubleVerifyやIASは、ImgBB上の性的に露骨なコンテンツが掲載されているページに表示される広告を測定・監視していることも明らかになりました。AmazonやGoogleなどの広告技術ベンダーは、メディア在庫に関する品質ポリシーを持っていると主張していますが、Adalyticsは「3年以上CSAMをホストしていることが知られているウェブサイト(ImgBB)で大手ブランドやアメリカ政府の広告が見られる場合、それらのポリシーが実際にどの程度施行されているかは不明です」と指摘しました。