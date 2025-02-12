º´²ì¤Î¸¿Í¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ä¤´½¢¿¦Àè¤ÎÁÏÀß¼Ô¤È»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÐÌÌ
TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ö½Õ¤Î¹Ä¼¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥×¥ê¥ó¥»¥¹°¦»Ò¤µ¤Þ¡È½é¤á¤Æ¤Å¤¯¤·¡É¤Î1Ç¯¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¡£Âç³ØÂ´¶È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦Åù¡¹¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤ÎÂÎ¸³¤ò¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼´¤Ë¹½À®¤¹¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº´²ì¤Î¸¿Í¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ä¤´½¢¿¦Àè¤ÎÁÏÀß¼Ô¤È»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÐÌÌ
½é¤á¤Æ¤Î¤ª°ì¿Í¤Ç¤ÎÃÏÊý¸øÌ³¤Ç¡Öº´²ì¤Î¸¿Í¡×¤È¤´ÂÐÌÌ
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï2024Ç¯10·î¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ª°ì¿Í¤Ç¤ÎÃÏÊý¸øÌ³¤Çº´²ì¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤¿¤ëÌÜÅª¤Ï¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î»ë»¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º´²ì¤Ç¤Ï½¢¿¦Àè¤ÎÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤ÎÁÏÀß¼Ô¤È»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÐÌÌ¤â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´²ì¾ë¤ÎËÜ´ÝÎò»Ë´Û¡£¤½¤³¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À£·à¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¡Öº´²ì¤Î¼·¸¿Í¡×¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëº´Ìî¾ïÌ±¤Ç¤·¤¿¡Ê¡Öº´²ì¤Î¼·¸¿Í¡×¤È¤Ï¡¢ËëËö¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿º´²ì½Ð¿È¤Î¼·¿Í¡áÆéÅçÄ¾Àµ¡¢ÅçµÁÍ¦¡¢º´Ìî¾ïÌ±¡¢ÉûÅç¼ï¿Ã¡¢ÂçÌÚ¶¬Ç¤¡¢¹¾Æ£¿·Ê¿¡¢Âç·¨½Å¿®¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡Ë¡£
º´Ìî¾ïÌ±¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»§Ä¹ÅÚÈî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢ÈîÁ°¡¦º´²ìÈÍ¤ÎÈÍ»Î¤Ç½ïÊý¹¿°Ã¤Î³«¤¤¤¿Âçºå¡¦Å¬½Î¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀ¾ÍÎ³ØÌä¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Å¬½Î¤ÏÊ¡ÂôÍ¡µÈ¡¢ÂçÂ¼±×¼¡Ïº¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½ÓºÍ¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾Ìç¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËËëÉÜ¤¬¶áÂåÅª¤Ê³¤·³ÁÏÀß¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿Ä¹ºê³¤·³ÅÁ½¬½ê¤Ë¤âÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Î¾¡³¤½®¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢º´Ìî¾ïÌ±¤Ï¤Î¤Á¤ËÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤Ê¤ë¡Ö»°½ÅÄÅ³¤·³½ê¡Ê¤ß¤¨¤Ä¤«¤¤¤°¤ó¤·¤ç¡Ë¡×¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº´²ìÈÍ¤¬¶áÂåÅª¤ÊÂ¤Á¥¡¦½¤Íý¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î»º¶È³×Ì¿°ä»º¡¡À½Å´¡¦À½¹Ý¡¢Â¤Á¥¡¢ÀÐÃº»º¶È¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Îº´²ìÈÍ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¾ÍÎ¤Î²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬º´Ìî¾ïÌ±¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë1867Ç¯¡¢º´Ìî¤Ï¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËüÇî¤Ë¤âº´²ìÈÍ»ÈÀáÃÄ¤ÎÃÄÄ¹¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËëÉÜ¡¢»§ËàÈÍ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç»ÈÀáÃÄ¤òÁ÷¤Ã¤¿º´²ìÈÍ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢ÆÃ»º¤Î°ËËüÎ¤¾Æ¤Ê¤É¤ÎÇä¤ê¹þ¤ß¤È¡¢À¾ÍÎÊ¸²½¤ÎµÛ¼ý¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Çº´Ìî¤Ï¡ÖÀÖ½½»ú¼Ò¡×¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤ê¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¡ÖÇî°¦¼Ò¡×¤òÁÏÀß¡£¤½¤ì¤¬ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤È²þ¾Î¤·¡¢º´Ìî¤Ï½éÂå¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÁ´¿È¤¬°¦¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿À£·à¤Ï¡¢¥Ñ¥êËüÇî¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿º´Ìî¾ïÌ±¤¬Çî°¦¼Ò¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£µ¯Î©¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼«¤é¤Î½¢¿¦Àè¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤ÎÁÏÀß¥·¡¼¥ó¤ò¤´¤é¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À£·à¤ÎÃæ¤Ç¡¢º´Ìî¤ÏÀ¾ÍÎ¤Ë¤ÏÀï¾ì¤ÇÅ¨Ì£Êý¤ÎÊÌ¤Ê¤¯°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦ÀÖ½½»ú¼Ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¿Í´Ö¤òµß¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤ÏÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡£
±é¤¸½ª¤ï¤ë¤È¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¾ïÌ±Ìò¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¶á¤Å¤¡¢¡Öº´Ìî¾ïÌ±¤µ¤Þ¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡È¿Í´Ö¤òµß¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¡É¤È¤¤¤¦¡ÊÆüÀÖ¤Î¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤ª¼Çµï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤°ÆÆâ¤ò¤·¤¿»³¸ý¾ÍµÁº´²ì¸©ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö½éÂå¤ÎÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¼ÒÄ¹¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£ÆüÀÖ¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Êº´Ìî¾ïÌ±¤ÎÌäÂê¤¬¡Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤¬½éÂå¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ä¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç±é¤¸¡¢²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Ìò¼Ô¤¿¤Á¤òÈÖÁÈ¤Ç¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ò½À¤é¤«¤¯²¹¤«¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤â¤¦¤Õ¤ï¡¼¤Ã¤È¼þ¤ê¤¬ºù¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÌ¡²è²È¤Î¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¡£¤Á¤Ð¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë¹Äµï¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ãã²ñ¤Ë¾·¤«¤ì¡¢¤ä¤Ï¤ê½é¤á¤ÆÃã²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ÈÄù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¡¢Å°Ìë¤·¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡É¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦Á´¿È¤¬°¦¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ð¤µ¤ó¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î²ñÏÃ¡¢¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤òÊüÁ÷¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡ÖTBS¹Ä¼¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡×¤È¤·¤ÆX¡ÊTwitter¡Ë¤â»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¹É®¼Ô¡§TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Õ¤Î¹Ä¼¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥×¥ê¥ó¥»¥¹°¦»Ò¤µ¤Þ¡È½é¤á¤Æ¤Å¤¯¤·¡É¤Î1Ç¯¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Äé¡¡·ÄÂÀ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Í¥¸,
ºßÂð°åÎÅ,
²ð¸î,
»ûÅÄ²°,
¿ÀÆàÀî,
°ÖÎîº×,
Áòº×