¿¹ÆüºÚÈþ¡¢¼Â²È¤Ï¾®¾¾ºÚÇÀ²È¡Ö¤ß¤½½Á¤Ë¤â¾®¾¾ºÚ¡¢¥®¥ç¡¼¥¶¤Ë¤â¾®¾¾ºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹ÆüºÚÈþ¤¬£±£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼Â²È¤¬ÌîºÚÇÀ²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²È¶È¤¬¥¹¥´¤¤ÍÌ¾¿Í£Ó£Ð¡×¡£
¡¡¼Â²È¤¬ÅÔÆâ¤Ç¾®¾¾ºÚÇÀ²È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¿¹¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬³Ø¹»µë¿©¤È¤«¤ËÌîºÚ¤òÇ¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¾¾ºÚÇÀ²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÄÊªÌîºÚ¤ò»È¤¦ÎÁÍý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤ß¤½½Á¤Ë¤â¾®¾¾ºÚ¡¢¥®¥ç¡¼¥¶¤Ë¤â¾®¾¾ºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÎÁÍý¤Ë»È¤¦ÀÄÊªÌîºÚ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾®¾¾ºÚ¤Î¤¿¤á¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¾®¾¾ºÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¾¾ºÚ¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¤È¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¤ÈÀäÂÐ¤Ë¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£