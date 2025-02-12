¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡¡¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤15ÆüÀµ¸á¤Ë¿Í¼Á¤ò²òÊü¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀïÆ®ºÆ³«¤òÀë¸À
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï11Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢15Æü¤Ë¿Í¼Á¤ò²òÊü¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀïÆ®¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡§
¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÅÚÍËÆü¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¼Á¤òÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄäÀï¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÇÔËÌ¤¹¤ë¤Þ¤Ç·³¤Ï·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤ËÌá¤ë¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÄäÀï¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤15Æü¤Ë¿Í¼Á¤ò²òÊü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹ç°Õ°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èÆâ³°¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤òÁý¶¯¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢15ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤¬¿Í¼Á¤ò²òÊü¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀïÆ®¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â10Æü¡¢¿Í¼Á¤ò²òÊü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÃÏ¹ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡×¤È¥Ï¥Þ¥¹¤Ë·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀïÆ®ºÆ³«¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ï¥Þ¥¹¤Ï1·î19Æü¤ÎÄäÀï³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èÆâ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê92¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£