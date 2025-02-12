¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ç¹´Â«¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¶µ»Õ¤¬¼áÊü¡×¤ÈÈ¯É½
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¶µ»Õ¤¬¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¦¥©¥ë¥ÄÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ï11Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¶µ»Õ¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¥²¥ë»á¤¬¼áÊü¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥Õ»á¤È¶¦¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤È¡Ö¸ò´¹¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬¥í¥·¥¢¿Í¼õ·º¼Ô¤ò¼áÊü¤·¤¿¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦¥©¥ë¥ÄÊäº´´±¤Ïº£²ó¤Î¼áÊü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÀ¿°Õ¤ÎÉ½¤ì¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Î¶²¤í¤·¤¤ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²æ¡¹¤¬Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥²¥ë»á¤Ï2021Ç¯8·î¤Ë¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï°ãË¡¤È¤Ê¤ë°åÎÅÍÑÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¶õ¹Á¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢14Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£