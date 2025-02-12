¡ÚÂçÀã¡Û¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÍøÍÑµÒ¤¬°ìÌë²á¤´¤¹¡ÄÀã¤Þ¤Ä¤êºÇ½ªÆü¤Ë115ÊØ·ç¹Ò¤·¿¶¤êÂØ¤¨ÊØ¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó
ËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï11Æü¡¢°ì»þÅª¤ËÀã¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÈ¯Ãå¤¹¤ë115ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¡¢ÂçÀª¤ÎÍøÍÑµÒ¤¬¶õ¹ÁÆâ¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¸á¸å¡¢¶¯¤¤Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ï¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë10cm¤Î¹ßÀã¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢È¯Ãå¤¹¤ë115ÊØ¤¬·ç¹Ò¡£
½ËÆü¤äÀã¤Þ¤Ä¤êºÇ½ªÆü¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¶õ¹Á¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¿¶¤êÂØ¤¨ÊØ¤òµá¤áÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿Â¾¡¢³«Êü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥¢¤ÇÂçÀª¤ÎÍøÍÑµÒ¤¬°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÃ°¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦ÊØ¤òÍ½Ìó¤·¤¿ÃËÀ¡§
·ë¶É¡¢·ç¹Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿¶¤êÂØ¤¨¤â¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Øµ¢¤ëÊØ¤òÍ½Ìó¤·¤¿ÃËÀ¡§
¶õ¹Á¤ÎÊý¤¬¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º®Íð¤Ï12Æü¤âÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý12Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÃÈ¤«¤¤ÆîÉ÷¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÀãÊø¤äÍîÀã¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ï½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£