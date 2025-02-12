¡Úµð¿Í¡Û¿·¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥µ¥¤¥óµá¤á»¦Åþ¡¡¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×(11Æü¡¢µÜºê)
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤¬½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜºê¤Ç¤Ï¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦Åþ¡£¸Í¶¿Åê¼ê¤ÏÃúÇ«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Í¶¿Åê¼ê¤Ïºòµ¨26»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£22Ç¯¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Îµð¿ÍÅê¼ê¿Ø¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿15¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ê¤É¿·ÀïÎÏ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÃæ¡¢¸Í¶¿Åê¼ê¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸Í¶¿Åê¼ê¤¬ÄÌÏ©¤òÄÌ¤ë¤È¡¢¡Ö¸Í¶¿¤µ¤ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á»¦Åþ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¿Æ¤Ë¸ª¼Ö¤ò¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤â¡£Ìµ»ö¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£