¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°¤¯¥é¥ó¥Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¡©
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°¤¯¥é¥ó¥Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¡©
¤½¤ì¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë½ñÀÒ¡Øµ¤¤Å¤«¤¤¤ÎÊÉ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Àî¸¶Îé»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×¤Èí´í°¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡Ä¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ìõ¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£µ¤¤Å¤«¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¡Ö¿´¤ÎÊÉ¡×¤¬¸½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤Î¸¦½¤¹Ö»Õ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ200¼Ò¡¦2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Öµ¤¤Å¤«¤¤¤Î¥³¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¥é¥ó¥Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é¡©
¡¡Ã¯¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤â¤·ÀèÇÚ¤äÆ±Î½¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤¢¤ë´ë¶È¤Î¼Ò°÷¿©Æ²¤Ç¸«¤«¤±¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¤¦¤Þ¤¤ÊÖ¤·Êý¤¬¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà¤Ë¡¢ÀèÇÚÉ÷¤Î¼Ò°÷¤¬¡Ö¤³¤³¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÎÙ¤ËºÂ¤ê¤¿¤½¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤¿¤À¡¢¼Â¤Ï¤¤¤Þ¡¢¸á¸å¤Î²ñµÄ¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¾Æâ²ñµÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Á¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª ¤Þ¤¿º£ÅÙ¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤Ç¤·¤¿¡£
´¶¤¸¤è¤¯ÃÇ¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¤¢¤ë»ñ³Ê»î¸³¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Î½¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¥é¥ó¥Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ïµ®½Å¤ÊÊÙ¶¯¥¿¥¤¥à¤Ê¤Î¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤Ë°¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡¢¾å¼ê¤ÊÃÇ¤êÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤ÎÎã¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤ÎÀ¼¤¬¤±¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡Öº£Æü¤Ï°ì¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Æü¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÁê¼ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢´¶¤¸¤è¤¯ÃÇ¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ß³ê¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Øµ¤¤Å¤«¤¤¤ÎÊÉ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Àî¸¶Îé»Ò»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º ÂåÉ½¼èÄùÌò
¸µ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈCS¿ä¿Ê¼¼¶µ°é¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼
¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£College of Marin¤ËÎ±³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç±Ê½»¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¡¦¥³¥ó¥³¡¼¥É¤Ç¼÷»ÊÅ¹¤Î½÷¾¤ò8Ç¯·Ð¸³¡£
2005Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÆþ¼Ò¡£CS¿ä¿Ê¼¼¤Ç¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤òÃæ¿´¤ËÅÅÏÃ¡¦¥á¡¼¥ëÂÐ±þ¡¢ÀÕÇ¤¼ÔÂÐ±þ¤ò·Ð¸³¸å¡¢¶µ°é¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÎòÇ¤¡£Ç¯´Ö100²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò°÷¸¦½¤¤ª¤è¤Ó¼è°úÀè¸þ¤±¤Î¸¦½¤¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼ÅÐÃÅ¤ò·Ð¸³¸åÆÈÎ©¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡ÊC-Stories¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥Á¥³¥ß¤È¤´¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¡¦Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÈÇ¯´Ö·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Û¤«¡¢¿©ÉÊ²ñ¼Ò¡¦¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¡¦IT´ë¶È¡¦Î¹´Û¤Ê¤É¡¢Â¿¶È¼ï¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡È´Ø·¸À¹½ÃÛ¡É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»ØÆ³¤ª¤è¤Ó¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¼ÒÆâ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î°éÀ®¤Ë½¾»ö¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¡Øµ¤¤Å¤«¤¤¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¡£