¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁÌó£±£¶£µ£°¿Í¤¬°ìÌëÌÀ¤«¤¹ ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤êºÇ½ªÆüÄ¾·â ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç·ç¹ÒÁê¼¡¤°
¤¤Î¤¦¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï118ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½1650¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¶õ¹Á¤Ç°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾¾ÅÄÂçÍ¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë¡Ö¸á¸å11»þ¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÃæ¿´¤Ë¿¶ÂØ¼êÂ³¤¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¤Ï¤¤Î¤¦Ãë¤¹¤®¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÎÌ¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï±©ÅÄ¤äÂçºå¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë118ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅìµþ¤Ëµ¢¤ë¿Í¡Ë¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤êÈô¤Ó¤Þ¤»¤ó¤È¡£¤³¤ó¤ÊÌî½É¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ð¸³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ê²Æì¤ËÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ø¡Ë¡ÖÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç²¿¤È¤«¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡Ê¾¾ÅÄÂçÍ¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë¡ÖQ.º£Æü¤Ï¿²¤é¤ì¤½¤¦¡©¡×
¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¡Ë¡Ö¾¯¤·¤À¤±¡×
·ç¹Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±ANA¤È¥¹¥«¥¤¥Þー¥¯¤Ï¤¤ç¤¦¿·ÀéºÐ―±©ÅÄ´Ö¤ÇÎ×»þÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£