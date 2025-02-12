48ºÐºä²¼ÀéÎ¤»Ò¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼È¿±þ¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Á¤êµÓ¡ª¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥Èºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡Ê48¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ºä²¼¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¡¢19»þ¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·ÅÄÃæÀèÀ¸¡ª¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤Í¡¼¡ª¤ß¤æ¤¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥Á¥ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡×¡Ê·îÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¡Ê45¡Ë¤È¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Á¤êµÓ¡ª¡×¡Ö¤Á¤ê¤Á¤ã¤ó¡ª°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¤Á¤ê¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£