ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÄÌÌõ¤Ï¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤¬·ÑÂ³¡¡¥É·³2Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¢140km¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë
¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤¬¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÏÊá¼ê¤¬ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç13µå¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥«¡¼¥Ö¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£·Ú¤á¤ÎÎÏ´¶¤ÇµåÂ®¤Ï87¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó140¥¥í¡Ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¼È¾¿È¶¯²½¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌÌõ¤Ïºòµ¨³«Ëë»þ¤«¤éÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î»ÜÀß°ÆÆâ¤ä¡¢¤³¤ÎÆü¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÅêµå¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤âÃ´Åö¡£Éý¹¤¤Ìò²ó¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë