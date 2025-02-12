ÃæÆü¡¦°æ¾å´ÆÆÄ¡Ö¥¨¡¼¥¹¤ÎÉ÷ËÆ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¡×DeNA³«ËëÅê¼ê¤ÎÅì¤ò·Ù²ü
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡ÃæÆü0¡½4DeNA¡Ê2025Ç¯2·î11Æü¡¡ËÌÃ«¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦°æ¾å´ÆÆÄ¤¬DeNA¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ëÅì¤Ë·Ù²ü¿´¤ò¹â¤á¤¿¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¤ÎÉ÷ËÆ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡£Àï¤¦¿È¤È¤·¤Æ¤Ï´ÊÃ±¤ÊÅê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£3·î28Æü³«ËëÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëº¸ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢°ìºòÇ¯4·î30Æü¤«¤é7Ï¢¾¡¤òµö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õÀ±¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ë¸Â¤ì¤Ð18Ç¯6·î23Æü¤¬ºÇ¸å¡£¥Á¡¼¥à¤âDeNA¤Ë¤Ïºòµ¨9¾¡15ÇÔ1Ê¬¤±¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³Éé¤±±Û¤·Ãæ¡£¶ì¼ê°Õ¼±Ê§¤·¤ç¤¯¤Ø¡¢¥¨¡¼¥¹¹¶Î¬¤Ï½ÅÍ×»ö¹à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤½¤ÎDeNA¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¿·À¸¡¦°æ¾åÎµ¤Î½é¿Ø¡£½é²ó¤«¤é7¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éÎíÇÔÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤¿¤¬¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤äÂ¤òÍí¤á¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤¨¤¿¡×¤È²ÝÂê¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£