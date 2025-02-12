£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£²£µ¥É¥ë¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£³Ëü£¹£±£°£µ±ß
NY³ô¼°11Æü¡ÊNY»þ´Ö15:09¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:09¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44595.72¡Ê+125.31¡¡+0.28%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19675.54¡Ê-38.73¡¡-0.20%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39105¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+345¡¡+0.88%¡Ë
²¤½£³ô¼°11Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8777.39¡Ê+9.59¡¡+0.11%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 22037.83¡Ê+126.09¡¡+0.58%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8028.90¡Ê+22.68¡¡+0.28%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.288¡Ê+0.013¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.535¡Ê+0.038¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.750¡Ê+0.044¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.461¡Ê+0.025¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.430¡Ê+0.068¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.508¡Ê+0.051¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.103¡Ê+0.040¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.388¡Ê-0.014¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.311¡Ê0.000¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á73.35¡Ê+1.03¡¡+1.42%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2929.30¡Ê-5.10¡¡-0.17%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á95269.56¡Ê-2133.43¡¡-2.19%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á14524797¡Ê-325263¡¡-2.20%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44595.72¡Ê+125.31¡¡+0.28%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19675.54¡Ê-38.73¡¡-0.20%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39105¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+345¡¡+0.88%¡Ë
²¤½£³ô¼°11Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8777.39¡Ê+9.59¡¡+0.11%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 22037.83¡Ê+126.09¡¡+0.58%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8028.90¡Ê+22.68¡¡+0.28%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.288¡Ê+0.013¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.535¡Ê+0.038¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.750¡Ê+0.044¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.461¡Ê+0.025¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.430¡Ê+0.068¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.508¡Ê+0.051¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.103¡Ê+0.040¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.388¡Ê-0.014¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.311¡Ê0.000¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á73.35¡Ê+1.03¡¡+1.42%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2929.30¡Ê-5.10¡¡-0.17%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á95269.56¡Ê-2133.43¡¡-2.19%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á14524797¡Ê-325263¡¡-2.20%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì