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¢£¥¹¥ß¥À¥³ー¥Ý <6817> ¡¡1,015±ß¡¡(+79±ß¡¢+8.4¡ó)
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¢£¥Æ¥¯¥Î¥×¥í£È <6028> ¡¡3,189±ß¡¡(+228±ß¡¢+7.7¡ó)
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¢£¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯ <6324> ¡¡4,865±ß¡¡(+330±ß¡¢+7.3¡ó)
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¢£¥Õ¥¸¥¯¥é <5803> ¡¡6,675±ß¡¡(+445±ß¡¢+7.1¡ó)
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¢££Ó£Õ£Í£Ã£Ï <3436> ¡¡1,237±ß¡¡(+80.5±ß¡¢+7.0¡ó)
¡¡£Ó£Õ£Í£Ã£Ï <3436> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2·î7ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢24Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ48.4¡ó¸º¤Î374²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î330²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯12·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï³«¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥¨¥¯¥·¥ª£Ç <1951> ¡¡1,789±ß¡¡(+95.5±ß¡¢+5.6¡ó)
¡¡¥¨¥¯¥·¥ª¥°¥ëー¥× <1951> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï2·î7ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.1¡óÁý¤Î209²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î363²¯±ß¢ª425²¯±ß(Á°´ü¤Ï369²¯±ß)¤Ë17.0¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ15.1¡óÁý±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£ÂçÊ¬¶ä <8392> ¡¡3,320±ß¡¡(+175±ß¡¢+5.6¡ó)
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¢£¥¯¥ªー¥ë£È£Ä <3034> ¡¡1,606±ß¡¡(+83±ß¡¢+5.5¡ó)
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¢£¥Û¥·¥Ç¥ó <6804> ¡¡2,251±ß¡¡(+114±ß¡¢+5.3¡ó)
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¢£Æü´ø£È£Ä <1963> ¡¡1,401.5±ß¡¡(+69.5±ß¡¢+5.2¡ó)
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¢£Ì¾Åü»º <2207> ¡¡2,052±ß¡¡(+90±ß¡¢+4.6¡ó)
¡¡Ì¾Åü»º¶È <2207> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£10Æü¸á¸å2»þ¡¢25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Íø±×Í½ÁÛ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤â¸øÉ½¤·¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£º£´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é2²¯5000Ëü±ßÁý³Û¤·¤Æ26²¯5000Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ85.3¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤Î¹õ»ú³Û¤ÎÍ½ÁÛ¤ò2²¯5000Ëü±ßÁý³Û¤·¤Æ46²¯5000Ëü±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï7²¯300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£²½À®ÉÊ»ö¶È¤Ç¤Î¹âÍø±×Î¨À½ÉÊ¤ÎÈÎÇäÁý¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ä¡¢¿©ÉÊ»ö¶È¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¡¦²Á³Ê²þÄê¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤¹¤ë¡£´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2±ßÁý³Û¤·¤Æ18±ß¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï35±ß¡ÊÁ°´üÈæ7±ßÁýÇÛ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÇÛÅöÌÜÉ¸¤â°ú¤¾å¤²¡¢27Ç¯3·î´ü¤ÎÇÛÅöÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï43±ß¤«¤é45±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¹¹¤Ë¡¢Ç¯2²ó¼Â»Ü¤¹¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¤¦¤Á¡¢9·îËöÆü¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊÝÍ³ô¼°¿ô¤ÎÍ×·ï¤Ë¡Ö200³ô°Ê¾å1000³ôÌ¤Ëþ¡×¤ò¿·Àß¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢´ð½àÆü¤ÈÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ£Äè¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¶â³Û¡Ê¾®Çä²Á³Ê¡Ë¤òÁý³Û¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£4～12·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ16.8¡óÁý¤Î212²¯9900Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±85.8¡óÁý¤Î25²¯600Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¼Ò¤Ïº£Ç¯9·î1ÆüÉÕ¤Ç¾¦¹æ¤òmeito¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£Âçµ¤¼Ò <1979> ¡¡4,790±ß¡¡(+200±ß¡¢+4.4¡ó)
¡¡Âçµ¤¼Ò <1979> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç4ÆüÂ³¿¡£10ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò2580²¯±ß¤«¤é2690²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ8.4¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò140²¯±ß¤«¤é157²¯±ß¡ÊÆ±14.1¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò102²¯±ß¤«¤é123²¯±ß¡ÊÆ±21.2¡ó¸º¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Âè3»ÍÈ¾´ü»þÅÀ¤Ç¹ñÆâµÚ¤Ó³¤³°¤Ç¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹©»ö¤ÎºÎ»»À¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Çä¾å¹â¡¦Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼õ¼èÍøÂ©¤ÎÁý²Ã¤äÅê»ñÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÇäµÑ¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê24Ç¯4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â1847²¯6600Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.0¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×99²¯2600Ëü±ß¡ÊÆ±18.1¡ó¸º¡Ë¡¢½ãÍø±×81²¯8600Ëü±ß¡ÊÆ±20.0¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢3·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò2³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Åê»ñÃ±°Ì¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤ÎÅê»ñ²È¤ËÊÝÍ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥¨¥¯¥µ£×£é£ú <4259> ¡¡531±ß¡¡(+19±ß¡¢+3.7¡ó)
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¢£¼Ç±ºÅÅ»Ò <6957> ¡¡4,650±ß¡¡(+115±ß¡¢+2.5¡ó)
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