ÄÌ»»212¾¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¡¡ÊÆÊóÆ»¡Ä¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¥Á¡¼¥àÂ¨¹çÎ®
¥É·³¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¹çÎ®
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÄÌ»»212¾¡¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶ÉESPN¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏºòÇ¯2·î¤Ë1Ç¯500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó8²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¡£º£µ¨¤ÏÇ¯Êð1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨½ªÎ»¸å¤Ë¼«¤éÇË´þ¤·¤ÆFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅöÁ³¡¢²æ¡¹¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤âÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¡ÖÀ¸³¶¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë