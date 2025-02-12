²£ÉÍ£Í¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É¿·´ÆÆÄ½é¿Ø¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡£Ç£ËËÑ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎÉ¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡£±£²Æü¾å³¤¿½²ÖÀï
¡¡£Ê£±²£ÉÍ£Í¤Ï£±£±Æü¡¢£Á£Ã£Ì£ÅÅìÃÏ¶è£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£·Àï¤Î¾å³¤¿½²Ö¡ÊÃæ¹ñ¡ËÀï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢²ñ¾ì¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢½é¤Î¸ø¼°Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É¿·´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î£´¡Ý£³¡Ý£³¤«¤é£³¡Ý£´¡Ý£³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£ÎãÇ¯¤è¤ê³«Ëë¤¬Áá¤¯¡¢Ã»¤¤Ä´À°´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯Í°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤»¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Î¤â¤È¡¢Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¡££µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ç£ËËÑ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎÉ¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¾å³¤¿½²ÖÀï¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤ë½é¿Ø¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£