¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡¢Ê£¿ô¥¢¥×¥êÍøÍÑ¤ÇÏ«´ðË¡°ãÈ¿?¡¡Å±Âà¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¶È¼Ô¤â
¡¡Ã±È¯¤ÇÃ»»þ´Ö¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ê¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡Ë¡×¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î´ë¶È¤¬Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤È¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤»öÎã¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡´ë¶È¤ÏÆ¯¤¼ê¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î´ÉÍý¤ò¥¢¥×¥ê»ö¶È¼Ô¤ËÍê¤ë¤¬¡¢Ê£¿ô¥¢¥×¥ê¤ò°ì³ç¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅ±Âà¤¹¤ë¥¢¥×¥ê»ö¶È¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦µá¿Í¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤Î¥Ä¥Ê¥°¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥³¥Î¥Ò¥Ë¡×¤Ç¡¢Æ¯¤¼ê¤Î1¿Í¤¬Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¡¢Æ±¤¸´ë¶È¤Ç·î160»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ¯¤¤¤¿»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½µ¤¢¤¿¤ê40»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë·×»»¤À¡£
¡¡Ï«´ðË¡¤Ç¤Ï1Æü8»þ´Ö¡¢½µ40»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ¯¤«¤»¤ë¤Ë¤ÏÏ«»È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤Î³äÁýÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ´ë¶È¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÏÏ«´ðË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÆ¯¤¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¤Ï¥¢¥×¥ê»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¢¥×¥ê»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÏ«Ì³´ÉÍý¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤¬´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë¤³¤È¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥×¥ê»ö¶È¼Ô¤Ë¤ÏÂ¾¼Ò¥¢¥×¥ê¤ò´Þ¤á¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ê´ÉÍý¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ä¥Ê¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥³¥Î¥Ò¥Ë¡×¤òºòÇ¯12·îËö¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£´´Éô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Î»²Æþ¤Ç¡¢ÍøÍÑ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±°ì¥¢¥×¥ê¤À¤±¤Ç¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö´ÉÍý¤Ï°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£