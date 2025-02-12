AI¥µ¥ß¥Ã¥È¶¦Æ±À¼ÌÀ¡¢60¥«¹ñ½ðÌ¾¤âÊÆ¹ñ¤»¤º¡¡EU¤È¤Î°ã¤¤Á¯ÌÀ¤Ë
¡¡¥Ñ¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ï11Æü¤Ë¼óÇ¾µé²ñ¹ç¤ò½ª¤¨¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£
¡¡ÎÑÍýÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊAI¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦Æ±À¼ÌÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²¤½£¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î60¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ±ÑÎ¾¹ñ¤Ï½ðÌ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£AIµ»½Ñ¤ÎÇÆ¸¢¤ò¤á¤°¤ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢³«È¯¤Èµ¬À©¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤È²¤½£¤ÎÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤Ç2025Ç¯2·î11Æü¡¢Æó¹ñ´Ö²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡Êº¸Ã¼¡Ë=¥í¥¤¥¿¡¼
¡¡¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎÊÄËë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¡Ö¿ÍÎà¤ÈÃÏµå¤Î¤¿¤á¤ÎÊñÀÝÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊAI¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¡£¿Í¸¢¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÎÑÍýÅª¤Ç°ÂÁ´¤ÊAI¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤äAI¤È´Ä¶¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Î¿ä¿Ê¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë³«È¯»Ù±ç¤Ê¤É¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê©ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¶¦Æ±µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¤¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¤Ê¤É60¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤È±Ñ¹ñ¤Ï½ðÌ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£