ÊÆ¤Î¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡¡¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥°¡¼¥°¥ë¤ÏÃÏ¿Þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ÎÉ½¼¨¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¡¼¥°¥ë¤ÏSNS¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÖÃÏÌ¾¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Î´·Îã¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¾å¤Î¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÑ¹¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤âÃÏ¿Þ¤ÎÂç¤¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÊ»µ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¾å¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¡¼¥°¥ë¤ÏSNS¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÖÃÏÌ¾¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Î´·Îã¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¾å¤Î¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÑ¹¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤âÃÏ¿Þ¤ÎÂç¤¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÊ»µ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¾å¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£