黒夢が10年ぶり復活、今夏のZeppツアー開催も発表

ロックバンド「黒夢」が11日、横浜・ぴあアリーナMMで「CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR」を行った。

昨年デビュー30周年を迎えたボーカル・清春のツアーファイナルとして、同バンドが約10年ぶりに復活。追加公演となったこの日は、ベースの人時とともに人気曲「MARIA」「少年」など全23曲を披露し、ファンを熱狂させた。

開演前の取材会で心境を聞かれた清春は、「わりと激しいので、ファンの人に負けないように頑張っていますね」と笑顔。人時も、「変に『どうだったんだっけ』と思い出すこともなく、すんなりとベースが弾けている感じがする」と充実感をにじませた。

黒夢は1994年2月にデビューも99年に無期限活動休止を発表。その後も復活と休止を重ね、2014年から15年にかけ最後のロングツアーと銘打ったライブを開催した。

互いに連絡先は知らず、SNSでのつながりもないという。再会は10年ぶりで、清春は「久しぶりにお会いしたとき、声がカスカスで病気なのかなと心配した。もしかしたらもう会えなくなっちゃうのかなと思った」とジョークを飛ばした。

また、今回の復活は清春側からの提案とし、人時は「10年前のライブで『またやろうね』と言っていたので、聞いたときに『ですよね』という感じで頑張ろうかなって」と明かした。

ライブ後には、全国ツアー「黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025」の開催も発表。7月19日の東京・Zepp DiverCity公演を皮切りに、9月まで7都市10公演を行う。今後について清春は、「もう次の復活はないかなと思っているので、今やれることを二人で話し合って、いいなと思えばやって死のうかな」と笑った。