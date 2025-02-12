FRB¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¡ÖÍø²¼¤²µÞ¤°É¬Í×¤Ê¤¤¡×µÄ²ñ¾å±¡¤Ç¾Ú¸À¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï3·î¤âÍø²¼¤²¸«Á÷¤ê¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¹¤¬¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï11Æü¡¢µÄ²ñ¤Ç¾Ú¸À¤·¡¢¡Ö·ÐºÑ¤Ï·øÄ´¤Ç¡¢À¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿È¯¸À¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏFRB¤¬¼¡²ó¡¢3·î¤Î²ñ¹ç¤Ç¤âÍø²¼¤²¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤¤¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤é¡¢FRB¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë´´Éô¤ò²òÇ¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï¡ÖË¡Î§¤Î²¼¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬³Æ¹ñ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¾ì¹ç¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏFRB¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£