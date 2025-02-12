¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ´ØÅìÃÏ¶èÁª¡Û¿ÜÄÅÇîÎÑ¤¬¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¥¡¼¥×¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¿å½à°Ê¾å¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Çµ¡ÖÂè£·£°²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï£±£±Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÜÆ£ÇîÎÑ¡Ê£´£·¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£´£Ò¤Ï£µ¹æÄú¤Ç£³Ãå¡¢£¹£Ò¤Ï£´¹æÄú¤Ç£²Ãå¡£½éÆü¤«¤é£±¡¢£²¡¢£³¡¢£²Ãå¤È¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤ò¥¡¼¥×¤·¤ÆÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¿å½à°Ê¾å¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£É÷¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤âµá¤á¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£
¡¡ÆÀÅÀÎ¨£²°Ì¤ÈÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤âÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡££²£°£±£µÇ¯¤Ë¤ÏÅöÃÏ³«ºÅ¤Î´ØÅìÃÏ¶èÁª¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²²óÌÜ¤ÎÅöÃÏÃÏ¶èÁª£Ö¤â¼ÍÄø·÷¤À¡£