【ぷるぷるゆれる ポムポムプリンが作れる! シリコン型BOOK】2月12日 発売価格:2,992円

宝島社は、「ぷるぷるゆれる ポムポムプリンが作れる! シリコン型BOOK」を2月12日に発売する。価格は2,992円。

「ポムポムプリン」の形をした、立体で自立するプリンが作れるシリコン型が登場。本商品には、いろいろなプリンが作れる、スイーツデザインスタジオMAPRIL監修のレシピが付属する。シリコン型はオーブン、電子レンジ、食洗機に対応する。

レシピ監修:MAPRIL

シリコン型:サイズ:約6.7×6.5×5.9cm(高さ×幅×奥行)

(C) 2025 SANRIO CO., LTD.