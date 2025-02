【PS Store:旧正月セール】2月12日まで 開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを対象とした「旧正月セール」を、PlayStation Storeにて2月12日まで開催している。

本セールでは、「アストロボット」や「Call of Duty: Black Ops 6」、「HELLDIVERS 2」、「龍が如く8」、「ガンダムブレイカー4」、「ホグワーツ・レガシー」といったタイトルがラインナップ。他にも、「メタファー:リファンタジオ」や「ペルソナ3 リロード」、「サイバーパンク2077」に「Palworld / パルワールド」など多数のAAAタイトルを含むゲーム本編やDLC、デラックス版やアルティメット版などが、期間中、割引価格で提供される。

なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。詳細は各タイトルの商品ページにて確認してほしい。

□PS Store「旧正月セール」のページ

セール対象タイトルを紹介(一部)

「アストロボット」

通常価格:7,980円→セール価格:6,783円(15%オフ)

□PS Store「アストロボット」のページ

「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」

通常価格:9,800円→セール価格:6,860円(30%オフ)

□PS Store「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」のページ

「HELLDIVERS 2」

通常価格:4,480円→セール価格:3,584円(20%オフ)

□PS Store「HELLDIVERS 2」のページ

「龍が如く8」

通常価格:9,680円→セール価格:4,840円(50%オフ)

□PS Store「龍が如く8」のページ

「メタファー:リファンタジオ」

通常価格:9,878円→セール価格:6,914円(30%オフ)

□PS Store「メタファー:リファンタジオ」のページ

「ペルソナ3 リロード」

通常価格:9,680円→セール価格:4,840円(50%オフ)

□PS Store「ペルソナ3 リロード」のページ

「サイバーパンク2077」

・「サイバーパンク2077」通常価格:7,370円→セール価格:3,685円(50%オフ)

・「サイバーパンク2077:仮初めの自由」通常価格:4,400円→セール価格:3,520円(20%オフ)

□PS Store「サイバーパンク2077」のページ

□PS Store「サイバーパンク2077:仮初めの自由」のページ

「Palworld / パルワールド」

通常価格:3,400円→セール価格:2,550円(25%オフ)

□PS Store「Palworld / パルワールド」のページ

「ガンダムブレイカー4」

通常価格:8,470円→セール価格:6,776円(20%オフ)

□PS Store「ガンダムブレイカー4」のページ

「ホグワーツ・レガシー」

通常価格:9,878円→セール価格:2,963円(70%オフ)

□PS Store「ホグワーツ・レガシー」のページ

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

(C)2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTYおよびCALL OF DUTY BLACK OPSはActivision Publishing, Inc.の商標です。

(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Arrowhead Game Studios AB.Helldivers is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

(C)SEGA

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C)2023 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty and their respective logos are registered and/or unregistered trademarks of CD PROJEKT S.A.

(C) Pocketpair, Inc.

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

(C)HOGWARTS LEGACY software (C) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)