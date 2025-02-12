今日の歴史（２月１２日）
１８９６年：親日派の金弘集（キム・ホンジプ）首相を親露派の暴徒が殺害
１９０１年：大韓帝国が新貨幣条例を公布し金本位制を採択
１９４１年：朝鮮総督府が思想犯予防拘禁令を公布
１９７５年：大統領選の直接選挙制廃止などを盛り込んだ維新憲法の賛否を問う国民投票を実施（賛成７３．１％）
１９８１年：レバノンと国交樹立
１９８５年：第１２代総選挙を実施
１９８７年：国内で初めてエイズウイルス（ＨＩＶ）感染患者が死亡
１９８８年：大韓航空に次ぐ国内二つ目の民間航空設立を錦湖（クムホ）グループに認可 ※同グループはアシアナ航空を設立
１９９７年：北朝鮮・朝鮮労働党書記の黄長菀（ファン・ジャンヨプ）氏が北京の韓国大使館に亡命申請
２００２年：鉄道庁（現韓国鉄道公社）が京義線で北朝鮮出身者７００人余りを乗せた特別列車を臨時運行
２００７年：財界人約１５０人を含む３００人余りに特別赦免（恩赦）
２００８年：保守系の自由先進党と中道の国民中心党が合併
２０１３年：北朝鮮が３回目の核実験を実施
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９０１年：大韓帝国が新貨幣条例を公布し金本位制を採択
１９４１年：朝鮮総督府が思想犯予防拘禁令を公布
１９７５年：大統領選の直接選挙制廃止などを盛り込んだ維新憲法の賛否を問う国民投票を実施（賛成７３．１％）
１９８１年：レバノンと国交樹立
１９８５年：第１２代総選挙を実施
１９８７年：国内で初めてエイズウイルス（ＨＩＶ）感染患者が死亡
１９９７年：北朝鮮・朝鮮労働党書記の黄長菀（ファン・ジャンヨプ）氏が北京の韓国大使館に亡命申請
２００２年：鉄道庁（現韓国鉄道公社）が京義線で北朝鮮出身者７００人余りを乗せた特別列車を臨時運行
２００７年：財界人約１５０人を含む３００人余りに特別赦免（恩赦）
２００８年：保守系の自由先進党と中道の国民中心党が合併
２０１３年：北朝鮮が３回目の核実験を実施
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