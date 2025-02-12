¡Úº£Æü¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡Û¡ÖÅðÄ°´ï¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡×Í¥ÅùÀ¸¤ÇÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤ÎÌô»Õ»û¤¯¤ó¤¬ÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡Ä¡Ä
Ãø¼Ô¡§Ä¹·î¤¤¤Á»Ò
¹ÖÃÌ¼Ò
¡¡³Ø¹»¤ÇÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÍ¥ÅùÀ¸¤ÇÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤ÎÌô»Õ»û¤¯¤ó¤¬¡¢³Ø¹»¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ËÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìô»Õ»û¤¯¤ó¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡ËÜºî¡ÖÅðÄ°´ï¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡×¤Ï¡¢Ä¹·î¤¤¤Á»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥³¥áÃ»ÊÔºîÉÊ¡£2024Ç¯8·î16Æü¤è¤ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤ëÌô»Õ»û¤¯¤ó¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÁÐ´ã¶À¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ëÀ¶¿å¤µ¤ó¤â¡¢¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡£Ìô»Õ»û¤¯¤ó¤Î¹ÔÆ°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ë½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¶¿å¤µ¤ó¡£ÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÌõ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìô»Õ»û¤¯¤ó¤Ø¤ÎÈà½÷¤ÎÎø¿´¤¬¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¥·¥ê¥¢¥¹¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìô»Õ»û¤¯¤ó¤¬ÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡£¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ó¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡§ÅðÄ°´ï¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹Ìô»Õ»û¤¯¤ó¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢Èà¤¬³Ø¹»¤Î³Æ½ê¤ËÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤Þ¤µ¤«¡Ä¡ÄÍ¥ÅùÀ¸¤ÎÌô»Õ»û¤¯¤ó¤¬¥¹¥Èー¥«ー¤ò¡Ä¡Ä¡ª¡© ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¤¤ÆË½Áö¤·¤À¤¹À¶¿å¤µ¤ó¤ÎÎø¿´¡£¤½¤·¤ÆÌô»Õ»û¤¯¤ó¤Î¹Ô°Ù¤Î¥ï¥±¤Ï¡© ¤Á¤ç¤¤¥¯¥é¥¤¥àµ¤Ì£¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª
(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.