【盗聴器より愛をこめて】著者:長月いち子講談社

学校で副会長を務める清水さんは、ある日優等生で生徒会長の薬師寺くんが、学校の様々な場所に盗聴器を仕掛けている姿を見てしまう。薬師寺くんはストーカーをしているのか、それとも……。

本作「盗聴器より愛をこめて」は、長月いち子氏によるラブコメ短編作品。2024年8月16日より「コミックDAYS」にて配信されている。

盗聴器を仕掛ける薬師寺くんを、まるでスパイのように双眼鏡で観察する清水さんも、かなり怪しくて面白い。薬師寺くんの行動が気になるあまり、暴走してしまう清水さん。盗聴器を仕掛けている訳を知りたい気持ちだけでなく、薬師寺くんへの彼女の恋心がどんどん加速していく様子がシリアスだけれど、ちょっぴりコミカルに描かれている。薬師寺くんが盗聴器を仕掛けていた理由とは。実際に読んで確かめてほしい。

□「コミックDAYS:盗聴器より愛をこめて」のページ

【あらすじ】

清水さんは、憧れの生徒会長薬師寺くんを観察するうち、彼が学校の各所に盗聴器を仕掛けていることに気づく。まさか……優等生の薬師寺くんがストーカーを……!? 自分のことはさておいて暴走しだす清水さんの恋心。そして薬師寺くんの行為のワケは? ちょいクライム気味ラブコメディ!

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.