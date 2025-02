【「アイツノカノジョ」6巻】2月12日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「アイツノカノジョ」の6巻を2月12日に発売する。価格は770円。

本作は主人公・リクと“親友の彼女”雫との禁断の恋を描いたNTR(寝取り)ラブコメ。累計発行部数は40万部を突破している。

6巻では夏休み、海でリクと雫の距離が縮まる一方、うみみ&やこからの誘惑もさらに過激さを増していく。

なお書店特典も用意されており、対象店舗で6巻を購入すると作者・肉丸氏のイラスト特典が先着で入手できる。

【「アイツノカノジョ」6巻あらすじ】

親友の彼女との禁断の恋。累計40万部突破

夏休み、海。ココロもカラダも距離が縮まったリクと雫。

しかし雫は「親友の彼女」。

そして、うみみ&やこからの誘惑も過激さを増してゆく……

