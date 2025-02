BE:FIRST「誰よりも」リリックビデオサムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのメンバーRYOKIが、三山凌輝として主演を務める公開中の映画『誰よりもつよく抱きしめて』の主題歌「誰よりも」のリリックビデオをYouTubeで公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST / 誰よりも -Lyric Video- 映画『誰よりもつよく抱きしめて』の主題歌「誰よりも」は、RYOKIとSKY-HIが書き下ろした、強い愛と自分の不甲斐なさの葛藤、乗り越えようと誓うその瞬間が綴られたリリック、切なさと憂いを含むトップラインとドラマチックなアレンジ、感情を揺さぶる唄声が重なり合う珠玉のR&Bソング。 公開されたリリックビデオは、現在公開中の映画『誰よりもつよく抱きしめて』の本編映像で構成されている。

BE:FIRSTとしては初となる日本語タイトルの本楽曲は、2月5日(水)リリースのニューシングル「Spacecraft / Sailing」に収録されている。4都市9公演を回るドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のために書き下ろされたBE:FIRSTの真骨頂とも言えるダンスナンバー「Spacecraft」に加え、TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」の2曲をタイトルに据え、映画『誰よりもつよく抱きしめて』主題歌の「誰よりも」、BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」の第2弾として「BMSG FES’24」でも披露されたLEOによるソロ曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」の計4曲が収録されている。 MV盤には、「Spacecraft」「Sailing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には2024年8月18日(日)に開催された「SUMMER SONIC 2024」の模様を完全収録。デビュー3年目にしてMOUNTAIN STAGEのトリを飾った約1時間のパフォーマンスを堪能できる。BMSG MUSIC SHOP限定盤にはMV盤・LIVE盤の映像に加え、「Guilty」のSpecial Dance Performance映像と未公開のBehind The Scenes映像が収録される内容となっている。『誰よりもつよく抱きしめて』2025年2月7日(金)より TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー原作:新堂冬樹「誰よりもつよく抱きしめて」(光文社文庫)監督:内田英治脚本:イ・ナウォン出演:三山凌輝、久保史緒里(乃木坂46)、ファン・チャンソン(2PM)、穂志もえか、永田凜、北村有起哉、北島岬、竹下優名、酒向芳配給:アークエンタテインメント(C)2025「誰よりもつよく抱きしめて」HIAN /アークエンタテインメントdareyorimo-movie.com"誰よりも"▼Download & Streaminghttps://BEFIRST.lnk.to/dareyorimo