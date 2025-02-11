＜個人投資家の予想＞ 02月11日 23時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(2666) オートＷ 東証スタンダード
(9434) ＳＢ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(8830) 住友不 東証プライム
(3231) 野村不ＨＤ 東証プライム
(9432) ＮＴＴ 東証プライム
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(2666) オートＷ 東証スタンダード
(9434) ＳＢ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(8830) 住友不 東証プライム
(3231) 野村不ＨＤ 東証プライム
(9432) ＮＴＴ 東証プライム
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS