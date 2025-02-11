■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(2666) オートＷ　　　 東証スタンダード
(9434) ＳＢ　　　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ　　　 東証プライム
(8830) 住友不　　　　 東証プライム
(3231) 野村不ＨＤ　　 東証プライム
(9432) ＮＴＴ　　　　 東証プライム
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS