＜個人投資家の予想＞ 02月11日 23時 ＜個人投資家の予想＞ 02月11日 23時

リンクをコピーする みんなの感想は？

■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3070) ジェリビンズ 東証グロース

(2459) アウン 東証スタンダード

(3825) リミックス 東証スタンダード

(2666) オートＷ 東証スタンダード

(9434) ＳＢ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4676) フジＨＤ 東証プライム

(8830) 住友不 東証プライム

(3231) 野村不ＨＤ 東証プライム

(9432) ＮＴＴ 東証プライム

(3070) ジェリビンズ 東証グロース





出所：MINKABU PRESS



外部サイト