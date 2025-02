見てるこっちまでドキドキする…! YouTubeチャンネル「Tom and Mimi」では、子猫と3匹の先住猫の初対面シーンが配信され、動画のコメント欄には「最初はみんな緊張するんだね」「性格の強そうな子猫だ」の声が続出しました。

先住猫「これはニャンだろう?」

注目を集めたのは「New Kitten Meets Cats For The First Time」という動画。

動画は、先住猫の「トム」と「ミミ」がキャリーバッグを見ている場面から始まります。2匹はじっと中をのぞき込んで、「これはニャンだろう?」と興味津々な様子。やがてバッグの中から子猫の「タンゴ」が出てきましたが、注意深く周りをキョロキョロした直後、毛を逆立てて背中を丸めてしまいます。

視線の先にいたのは、トムとミミでした。まずはトムがタンゴの方へゆっくりと歩いていきます。トムは先住猫の余裕を見せて落ち着いた様子で、タンゴの鼻先をくすぐるしぐさは「君はだあれ?」とあいさつしているよう。

するとタンゴは、大きなトムを怖がったのか小さな口を開けて威嚇。仲良くなれなかったトムは、タンゴのもとを離れていってしまいました…。

続いてやってきたミミに、タンゴはしっかり鼻を近づけたものの、どこかよそよそしい2匹。バッグの中に戻ったタンゴをミミが外から威嚇してしまい、なかなか子猫と先住猫の初対面はうまくいきません。

もう一匹の先住猫「プリンス」は、最初から逃げ腰気味。子猫ながら物おじせず、じりじりと寄ってくるタンゴに、最後まで「どうするニャ、どうするニャ…」と困惑の表情を浮かべていて……という展開です。

緊張感あふれる猫たちの様子をドキドキしながら見守った視聴者からは「飛びかからないところに先住猫の優しさを感じる」「タンゴもほんとは仲良くなりたいんじゃないかな」などのコメントが寄せられていました。子猫と先住猫の初対面シーンを、あなたも見守ってあげてくださいね。