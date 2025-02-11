ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
カナダ住宅建設許可（12月）
予想 1.5% 前回 -5.9%（前月比)
22:50
ハマック・クリーブランド連銀総裁、講演
12日
0:00
パウエル米FRB議長、金融政策や経済情勢に関する半期議会証言（米上院銀行委員会）
2:00
シュナーベルECB理事、講演
3:00
米3年債入札（580億ドル）
5:30
ウィリアムズNY連銀総裁、イベントあいさつ
5:30
ボウマンFRB理事、講演
米主要企業決算
コカ・コーラ、ヒューマナ、デュポン、リフト
※予定は変更されることがあります。
カナダ住宅建設許可（12月）
予想 1.5% 前回 -5.9%（前月比)
22:50
ハマック・クリーブランド連銀総裁、講演
12日
0:00
パウエル米FRB議長、金融政策や経済情勢に関する半期議会証言（米上院銀行委員会）
2:00
シュナーベルECB理事、講演
3:00
米3年債入札（580億ドル）
5:30
ウィリアムズNY連銀総裁、イベントあいさつ
5:30
ボウマンFRB理事、講演
米主要企業決算
コカ・コーラ、ヒューマナ、デュポン、リフト
※予定は変更されることがあります。