22:30
カナダ住宅建設許可（12月）
予想　1.5%　前回　-5.9%（前月比)

22:50　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、講演

12日
0:00　
パウエル米FRB議長、金融政策や経済情勢に関する半期議会証言（米上院銀行委員会）

2:00　
シュナーベルECB理事、講演

3:00　
米3年債入札（580億ドル）

5:30　
ウィリアムズNY連銀総裁、イベントあいさつ

5:30　
ボウマンFRB理事、講演

米主要企業決算
コカ・コーラ、ヒューマナ、デュポン、リフト

※予定は変更されることがあります。