アメリカの内務省による「メキシコ湾」の「アメリカ湾」への改称発表を受けて、「公称の変更があった場合は名称変更を適用する」という方針を示していたGoogleが、予定通り、Googleマップでの「メキシコ湾」表記を「アメリカ湾」に変更しました。ただし、影響を受けるのはアメリカにいる人のみで、メキシコでは引き続き「メキシコ湾」と表記されます。Gulf of America name change in the U.S. - what you’ll see in Maps

https://blog.google/products/maps/united-states-geographic-name-change-feb-2025/Google Maps now shows the ‘Gulf of America’ | The Vergehttps://www.theverge.com/news/609772/google-maps-gulf-of-america-rename-mexico現地時間・2025年1月20日にアメリカ合衆国第47代大統領に就任したドナルド・トランプ氏は、就任当日、複数の地名を改称する大統領令に署名しました。その1つが「メキシコ湾」を「アメリカ湾」に改称するというものです。Googleは地名の変更について、政府が提供する地名情報システム(GNIS)の更新に合わせて名称を変更することを表明していました。Googleマップで「メキシコ湾」は「アメリカ湾」になる予定 - GIGAZINEそしてこの予定通り、GNISで「メキシコ湾」の名称が「アメリカ湾」に変更されたことを受けて、Googleマップでの表記も「アメリカ湾」となりました。ただし、地名表記はスマートフォンであればSIMやネットワーク、位置情報などOSから得られる情報に基づいて表示されるので、アメリカからのアクセスだと「アメリカ湾」という表記になりますが、メキシコからのアクセスだとこれまで通り「メキシコ湾」表記に、アメリカとメキシコ以外からだと「メキシコ湾(アメリカ湾)」と併記した形になります。ウェブ版だと「検索設定」内にある「検索結果の言語と地域」を変更することで、それぞれの国での見え方を確認することが可能。「アメリカ合衆国」にすると「アメリカ湾」表記なのが確認できます。「メキシコ」にすると「メキシコ湾」表記になりました。「日本」などにすると「メキシコ湾(アメリカ湾)」になるというわけです。メキシコのシェインバウム大統領は名称変更についてGoogleに対して抗議の書簡を送っていて、「『アメリカ』を『メキシカン・アメリカ』に変更してはどうか」とも提案していますが、こちらは提案にとどまっていることもあってか、Googleマップには反映されていません。Googleマップで「メキシコ湾」が「アメリカ湾」に変更される件にメキシコの大統領が抗議、「アメリカ」を「メキシカン・アメリカ」に変更することも提案 - GIGAZINE