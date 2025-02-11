º´Æ£Î´¼£¸µ¼ç¿³¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êWÇÕ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¿Ê¤à¿³È½²þ³×¡Ä30ÂåÁ°È¾¼ã¼ê¤ò¼¡¡¹¥×¥íÈ´Å§¡¢»Ë¾åºÇÂ¿24¿Í¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÀ¤¤
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ïº£µ¨¡¢¿·¤¿¤Ë6¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼(PR)¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹ç·×¿Í¿ô¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î24¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¡£30ÂåÁ°È¾¤Î¼ã¼ê¿³È½°÷¤ÎÈ´Å§¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢²þ³×¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¡£J¥ê¡¼¥°¤ÎÈ½ÄêÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¿³È½°÷°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¿Ë¤òÁ¯ÌÀ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡JFA¤¬¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤ÏJ¥ê¡¼¥°·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¾®²°¹¬±É¼ç¿³(43)¡¢¾åÅÄ±×Ìé¼ç¿³(42)¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó2¿Í¤È¡¢Ä¹Ê÷Þæ´õ¼ç¿³(33)¡¢¹âºê¹ÒÃÏ¼ç¿³(32)¡¢Âç¶¶ÐÒÍ´¼ç¿³(30)¡¢Æ»»³¸ç»êÉû¿³(30)¤Î¼ã¼ê4¿Í¤Î¹ç·×6¿Í¡£WÇÕÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤ÇÅ«¤ò¿á¤¤¤¿À¾Â¼Íº°ì¼ç¿³¤¬ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿Í¿ô¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï·×5¿Í¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡JFA¤ÎÀðÃ«·ò»Ê¿³È½°Ñ°÷Ä¹¤Ï6¿Í¤È¤Î¿·µ¬·ÀÌó¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö·Ð¸³¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸åÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Íºà¤ÈÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯·ÀÌó¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ã¼ê4¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹ñºÝ¿³È½°÷¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¿Íºà¤¬J¥ê¡¼¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×(ÀðÃ«°Ñ°÷Ä¹)¤È¤¤¤¦¼¡À¤Âå°éÀ®¤ÎÁÀ¤¤¤¬¿§Ç»¤¯É½¤ì¤ëºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¿Í»ö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¹âÂ®²½¡¦¥Ï¥¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£²½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥í¥·¥¢WÇÕ¤ÇÂè4¿³¤òÌ³¤á¤¿¸µ¹ñºÝ¼ç¿³¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¿³È½°÷¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Æ£Î´¼£JFA¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ïº£·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Î¾ì¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶áÇ¯¤Î¿³È½¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤òºÛ¤¯¿³È½°÷¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¼ã¤¤¿³È½°÷¤Ë¤Ê¤ë¡£VAR¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤«¤ËÆ²¡¹¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢JFA¤Ç¤ÏºòÇ¯°Ê¹ß¡¢¿³È½°÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¶¯²½¡¦Ä´À°¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°È÷¡£º£µ¨¤«¤é¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËGPSµ¡´ï¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É²¼¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¸þ¾å¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤â¿¤Ó¤·¤í¤Î¹â¤¤¼ã¼ê¿³È½°÷¤Ë¡È¿³È½¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡É´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡ÀðÃ«¿³È½°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿PRºÎÍÑ¤ÎÂè°ì¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¿³È½°÷¤ò¾ï¤Ë¶¡µë¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤À¡£¶áÇ¯¡¢À¾Â¼¼ç¿³¤é¿ô¡¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿³È½°÷¤ÎÀ¤Âå¸òÂå´ü¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡ÖÄ¾¶á¤Î¤È¤³¤í¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¶¯²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êýºö¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¹ñÆâÂç²ñ¤ÎÃ´Åö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿³È½¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÅª¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤ä¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(AFC)¤â¥È¥Ã¥×¿³È½°÷¤Î¼ãÇ¯²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢WÇÕ¤Ê¤É¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÁá´üÂæÆ¬¡¢Áá´üÈ´Å§¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¡£ÀðÃ«°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖAFC¤Ï¼ã¤¤¿³È½°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂè°ì¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÀß¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¶¯²½¤·¤ÆWÇÕ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¹ñºÝ¼ç¿³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢ºòÅß¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤äºòµ¨¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢WÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¹ÓÌÚÍ§Êå¼ç¿³(39)¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁØ¤Î¸ü¤ß¤âÉÔ²Ä·ç¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÃ«ËÜÎÃ¼ç¿³(37)¡¢³Þ¸¶´²µ®¼ç¿³(35)¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¿Í¿³È½°÷¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÀðÃ«°Ñ°÷Ä¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¹ÓÌÚ¤òÃæ¿´¤ËWÇÕ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î1²ó¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È·ÑÂ³Åª¤ËWÇÕ¿³È½°÷¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¼ê¿³È½°÷¤Ë¤ÏÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¤¤Þ¤ÏAFC¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¡¼¥É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢UEFA(²¤½£)¡¢CONCACAF(ËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤)¡¢COMMEBOL(ÆîÊÆ)¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î·Ð¸³¤â¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ÈJFA¿³È½°Ñ°÷²ñ¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤Ç¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«Ä¾Á°¤Î¶¯²½»î¹ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¥·¥³ÂÐ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹ÓÌÚ¼ç¿³¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿PR¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤¿¼ã¼ê¿³È½°÷¤Î°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢WÇÕ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âè4¿³¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤Î¤ß¤Ç¼ç¿³Ã´Åö¤Ï¤Ê¤·¡£22Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤«¤é»³²¼ÎÉÈþ¼ç¿³¤Î¤ß¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Áª³°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ö»ä¤ÏWÇÕ¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÁ´°÷¤¬³ð¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤â¤Á¤í¤ó¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¾ï¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¤¤¤ë¡¢J¥ê¡¼¥°¤òºÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¼ã¤¤PR¤¬¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢J1¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òJFA¤È¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤É¤¦Á´ÂÎ¤Î¼Á¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢¤É¤¦¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤³¤ÏÈó¾ï¤ËÆñÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÍ¤â¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤âÈà¤é¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Ç®°Õ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£24¿Í¤ÎPR¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬J¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÀ¸¤ó¤Ç¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êWÇÕ¤ËÀäÂÐ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬º£¤ÎÎ©¾ì¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×(º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼)
¡¡¤½¤ó¤Êº´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¸½ºß¡¢¿³È½¥¢¥»¥Ã¥µ¡¼¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎ©¾ì¤ÇÀ¤³¦¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£JFA¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¡£ÀðÃ«°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¿³È½°÷¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿³È½°÷¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¢¥É¥ß¥Ë(±¿±Ä)¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¤½¤ì¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈAFC¤Ç¡¢FIFA¤ÇÂ¸ºß¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Æ¾ï¤ËÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ËÆüËÜ¤Î¿³È½°÷¤òÇÚ½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡JFA¤¬¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤ÏJ¥ê¡¼¥°·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¾®²°¹¬±É¼ç¿³(43)¡¢¾åÅÄ±×Ìé¼ç¿³(42)¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó2¿Í¤È¡¢Ä¹Ê÷Þæ´õ¼ç¿³(33)¡¢¹âºê¹ÒÃÏ¼ç¿³(32)¡¢Âç¶¶ÐÒÍ´¼ç¿³(30)¡¢Æ»»³¸ç»êÉû¿³(30)¤Î¼ã¼ê4¿Í¤Î¹ç·×6¿Í¡£WÇÕÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤ÇÅ«¤ò¿á¤¤¤¿À¾Â¼Íº°ì¼ç¿³¤¬ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿Í¿ô¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï·×5¿Í¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¿Í»ö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¹âÂ®²½¡¦¥Ï¥¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£²½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥í¥·¥¢WÇÕ¤ÇÂè4¿³¤òÌ³¤á¤¿¸µ¹ñºÝ¼ç¿³¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¿³È½°÷¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Æ£Î´¼£JFA¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ïº£·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Î¾ì¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶áÇ¯¤Î¿³È½¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤òºÛ¤¯¿³È½°÷¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¼ã¤¤¿³È½°÷¤Ë¤Ê¤ë¡£VAR¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤«¤ËÆ²¡¹¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢JFA¤Ç¤ÏºòÇ¯°Ê¹ß¡¢¿³È½°÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¶¯²½¡¦Ä´À°¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°È÷¡£º£µ¨¤«¤é¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËGPSµ¡´ï¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É²¼¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¸þ¾å¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤â¿¤Ó¤·¤í¤Î¹â¤¤¼ã¼ê¿³È½°÷¤Ë¡È¿³È½¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡É´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡ÀðÃ«¿³È½°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿PRºÎÍÑ¤ÎÂè°ì¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¿³È½°÷¤ò¾ï¤Ë¶¡µë¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤À¡£¶áÇ¯¡¢À¾Â¼¼ç¿³¤é¿ô¡¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿³È½°÷¤ÎÀ¤Âå¸òÂå´ü¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡ÖÄ¾¶á¤Î¤È¤³¤í¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¶¯²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êýºö¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¹ñÆâÂç²ñ¤ÎÃ´Åö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿³È½¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÅª¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤ä¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(AFC)¤â¥È¥Ã¥×¿³È½°÷¤Î¼ãÇ¯²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢WÇÕ¤Ê¤É¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÁá´üÂæÆ¬¡¢Áá´üÈ´Å§¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¡£ÀðÃ«°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖAFC¤Ï¼ã¤¤¿³È½°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂè°ì¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÀß¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¶¯²½¤·¤ÆWÇÕ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¹ñºÝ¼ç¿³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢ºòÅß¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤äºòµ¨¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢WÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¹ÓÌÚÍ§Êå¼ç¿³(39)¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁØ¤Î¸ü¤ß¤âÉÔ²Ä·ç¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÃ«ËÜÎÃ¼ç¿³(37)¡¢³Þ¸¶´²µ®¼ç¿³(35)¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¿Í¿³È½°÷¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÀðÃ«°Ñ°÷Ä¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¹ÓÌÚ¤òÃæ¿´¤ËWÇÕ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î1²ó¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È·ÑÂ³Åª¤ËWÇÕ¿³È½°÷¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¼ê¿³È½°÷¤Ë¤ÏÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¤¤Þ¤ÏAFC¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¡¼¥É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢UEFA(²¤½£)¡¢CONCACAF(ËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤)¡¢COMMEBOL(ÆîÊÆ)¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î·Ð¸³¤â¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ÈJFA¿³È½°Ñ°÷²ñ¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤Ç¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«Ä¾Á°¤Î¶¯²½»î¹ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¥·¥³ÂÐ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹ÓÌÚ¼ç¿³¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿PR¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤¿¼ã¼ê¿³È½°÷¤Î°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢WÇÕ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âè4¿³¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤Î¤ß¤Ç¼ç¿³Ã´Åö¤Ï¤Ê¤·¡£22Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤«¤é»³²¼ÎÉÈþ¼ç¿³¤Î¤ß¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Áª³°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ö»ä¤ÏWÇÕ¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÁ´°÷¤¬³ð¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤â¤Á¤í¤ó¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¾ï¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¤¤¤ë¡¢J¥ê¡¼¥°¤òºÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¼ã¤¤PR¤¬¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢J1¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òJFA¤È¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤É¤¦Á´ÂÎ¤Î¼Á¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢¤É¤¦¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤³¤ÏÈó¾ï¤ËÆñÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÍ¤â¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤âÈà¤é¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Ç®°Õ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£24¿Í¤ÎPR¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬J¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÀ¸¤ó¤Ç¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êWÇÕ¤ËÀäÂÐ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬º£¤ÎÎ©¾ì¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×(º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼)
¡¡¤½¤ó¤Êº´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¸½ºß¡¢¿³È½¥¢¥»¥Ã¥µ¡¼¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎ©¾ì¤ÇÀ¤³¦¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£JFA¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¡£ÀðÃ«°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¿³È½°÷¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿³È½°÷¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¢¥É¥ß¥Ë(±¿±Ä)¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¤½¤ì¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈAFC¤Ç¡¢FIFA¤ÇÂ¸ºß¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Æ¾ï¤ËÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ËÆüËÜ¤Î¿³È½°÷¤òÇÚ½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)