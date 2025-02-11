¡Ö¤³¤ì¤Ï´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¿Íµ¤¥¢¥Ê¤¬°û¿©Å¹¤Çà°ì¿¨Â¨È¯á¤Þ¤µ¤«¤Î¾õ¶·¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶ÄÅ·¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ã¤¹¤Í¤§¡ª¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¸«ÐÒÎ¤(37)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°û¿©Å¹¤ÇÁø¶ø¤·¤¿à´í¸±¤Ê¾õ¶·á¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤°û¿©Å¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÏ¹¿¤²° É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡×¤òË¬¤ì¤¿¹â¸«¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËãÇÌÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ËºÇ¤âÅ¬¤µ¤Ê¤¤ÉþÁõ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£àÇò°ì¿§áÄ¹Âµ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â»æ¥¨¥×¥í¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÍÎÉþ¤ò±ø¤µ¤º¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤Ï1¿É¤Ë¤·¤ÆÄøÎÉ¤¤¿É¤µ¤Èáã¤ì¤òÌ£¤ï¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤´ÈÓ»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌµ»ö¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¸«¥¢¥Ê¤Î°û¿©Å¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤óÊÂ¤ß¤Ë´í¸±¤Ê¡Ä¡×¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ã¤¹¤Í¤§¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÍÎÉþ±ø¤µ¤º¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¾Ð¡¡°ì¿¨Â¨È¯¤Ã¤¹¤Ê¡×¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÉþ¤¸¤ã¥À¥á¤À¤è¡Á¡×¡Ö±ø¤¹¤³¤Èµ¤¤Ë¤»¤º¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£