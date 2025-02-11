¡Úºå¿À¡Ûà¸µºÇ¶¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¥³¥ó¥ÓáÆ£Àî´ÆÆÄ¡õ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹»á¤¬µÚÀî²íµ®¤òÇ®·ì»ØÆ³
¡¡ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢£±£±Æü¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤ÇÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¡õ¥¸¥§¥Õ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹ÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¡Ê£µ£²¡Ë¤«¤éÇ®·ì»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸µºÇ¶¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¥³¥ó¥Ó¤«¤é¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£±£°£°µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à»á¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÅêµå»þ¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢Ää»ß±¿Æ°¤Î»þ¤Ë±¦¸ª¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸ª¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Êµå¤¬¡Ë¶Ê¤¬¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¤«¤éµîÇ¯¤ÏÈ´¤±¤ëµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë¿ô¡¹¤ÎÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿½õ¤Ã¿Í¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿º¸ÏÓ¡£¡Öµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹»á¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¿¿¤Ã¤¹¤°¤âÊÑ²½µå¤â¤¤¤¤Åê¼ê¡£ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¼ÂÀï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£¹»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£¸µºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¤Î¶â¸À¤ò¶»¤Ë¡¢º£µ¨ÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡¡¡¡