ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡¡ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ë¤¿¤áÂ©¡ÖËÜÅö¤Ë¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤¬£±£±Æü¡¢Âçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£î£å£÷£ó¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤ëÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯²Æ¤´¤í¤ËÊÆ¤Î¼ûÍ×Áý¤Ê¤É¤ÇÉÊÇö¤Ë¤Ê¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æ¬¤«¤éÊÆ¤¬¾Ã¤¨¡¢²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢£²£´Ç¯»ºÊÆ¤ÎÁ´¹ñ¤Îºî¶·¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ì¤Ð²Á³Ê¤â°ÂÄê¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¸»º¤«¤é¾®Çä¤ê¤Ë»ê¤ëÎ®ÄÌÃÊ³¬¤Ç¡¢ºß¸Ë¤òÂ¿¤á¤Ë³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÄ´Ã£¶¥Áè¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¼çÍ×½¸²Ù¶È¼Ô¡Ê£Ê£Á¤Ê¤É¡Ë¤¬Ä´Ã£¤Ç¤¤º¡¢ºÆ¤ÓÉÊÇö¾õÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÊÆ²Á³Ê¹âÆ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢Åêµ¡Åª¤ÊÍ×°ø¡ÊÇä¤ê½Â¤ê¡Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹ñ¤¬Âç¶§ºî¤äºÒ³²ÍÑ¤Ë¾ï¤ËÌó£±£°£°Ëü¥È¥óÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëàÈ÷ÃßÊÆá¤ÎÊü½Ð¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹¾Æ£ÂóÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ï£·Æü¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¡£Çä¤êÅÏ¤·¿ôÎÌ¤Ê¤ÉÆþ»¥¤Î¼Â»Ü³µÍ×¤ÏÁá¤±¤ì¤ÐÍè½µÃæ¤Ë¤Ï¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áá´ü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëËÜ¾å¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£Á´ÉôÊª²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÊÆ¤Ê¤ó¤«¼ç¿©¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¼çÉØÌÜÀþ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤ÇÇÀ²È¤µ¤ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÆ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¤ÈÌÜ»»¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÇä¤ê½Â¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶î¤±°ú¤¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤ªÊÆ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£