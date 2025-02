◆「ノノガ」発・HANA「Drop」MVに考察加速

【モデルプレス=2025/02/11】7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)のプレデビュー曲「Drop」(1月31日リリース)のミュージックビデオが、2月9日22時に公開された。各メンバーのストーリーを反映させた内容が、ファンの間で話題を呼んでいる。SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」がプロデューサーにちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」より誕生したHANA。1月11日に行われた「No No Girls THE FINAL」最終審査のグループ審査課題曲でもある同楽曲は平凡な1人の女の子であった彼女たちが、自分と向き合い、自分を一生懸命磨いてこれから凄いことを成し遂げる強い意志を表している。ここでは、メンバーそれぞれのシーンにおける考察や7人全員にまつわるポイントを紹介していく。

MVは、CHIKA(チカ)の前にボタンを押しても「NO」とブザーが鳴り、上がることができないエレベーターが現れるところから始まる。ボタンの上の表示には「×・×・使用中」と書かれており、ちゃんみなが「No No Girls」を始めるにあたって掲げた3つの「No」、「No FAKE -本物であれ-」、「No LAZE -誰よりも一生懸命であれ-」、「No HATE -自分に中指を立てるな-」に対応していると考えられる。3つ目の「自分に中指を立てるな」が使用中となっているのは、実力はつけてきたという自負がありながら、見た目や体重で「No」を突きつけられてきた経験から自信を失い、自身を否定してしまっていたCHIKAのオーディション前の姿と重なっていた。MOMOKAは、数少ない改札を通過できずに立ち止まり「静まったplay ground いなくなったfriends」とラップを繰り出す。この歌詞と映像は「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」(2023年開催のオーディション番組)でファイナリストになるもあと一歩でデビューできなかったMOMOKAの孤独を想起させる。偶然か否か、あと一歩で通過できなかった改札の色は「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のテーマカラーであるピンク。その横の改札を「HANA」と書かれた切符を使って通過、すなわちデビューすることができたことを伝えている。また、改札を通った瞬間に監視カメラの日時と緯度・経度が表示された。日時は「No No Girls THE FINAL」デビューメンバー発表の時刻、緯度・経度はその会場だったKアリーナ横浜を示しており、最終審査のデビューメンバー発表後「止まっていた時計の針がやっと動き出す」と喜びを語ったMOMOKAの言葉通り、表示された後は秒数が動き出していることが分かる。単身で韓国から渡り「No No Girls」に挑戦した最年長のJISOO(ジス)。1人広い地下通路をスーツケースを持って力強く歩く姿は「No No Girls THE FINAL」を経て、全力で音楽を楽しむ力を手に入れたJISOO自身の成長にも見てとれる。さらに、オーディション中、指導を受けながら歌い方に悩み「日本に来てから1回も泣きたくなくて」とこらえていた涙を流す場面が印象的だったJISOOを思い起こさせるように、ソロパートの最後には大粒の涙を流すJISOOの姿がアップで映された。そしてその涙が落ちたのは、冒頭シーンで何者かに踏まれてしまっていた蓮の花。蓮には「清らかな心」「救ってください」などの花言葉があり、彼女たちが「No No Girls」によって救われ、デビューへの道が花開いたことを表す。電車のホームに設置された鏡に向かって、口角を手で上げてみたり歯を食いしばってみたりと顔を動かすが、鏡の中のYURIは無表情のまま。YURIは中学時代に父を亡くした経験から表情が顔に出ないようになり、オーディション中にはその一定さを何度もちゃんみなに指摘されており、感情が表に出ない鏡の中のYURIはその当時を表しているといえる。しかし、オーディション最終審査のソロでは「心を大オープンにしていた」とちゃんみなが絶賛したほど豊かな表情が開花。MVでも、最後には表情をしきりに変えていたYURIと鏡の中のYURIが連動し、表情を表に出せるようになった彼女の進化が感じ取れる。3次審査で惜しくも通過できなかった彼女はちゃんみなからラップの才能を見込まれ、追加の3.5次審査で実力を発揮。最年少ながら最終審査まで躍進を遂げてきた。しかし、オーディション前の彼女は母に言われるまで応募を躊躇していたという少し臆病な一面も。通り過ぎる電車を見送る場面は、3次審査で1度は先に進めなかった経験にも、これまでオーディションへの応募を見送ってきた過去にも捉えられる。また、CHIKAが最初に乗り込んだエレベーターには、NAOKO(ナオコ)、JISOOとデビューメンバー発表順に乗り込んでいき、最後はMAHINAが乗り込む。すると表示が「HANA」に変わり、彼女たちがHANAとしてデビューを掴んだ結末を伝えている。ホームには扉の開いた電車が2台止まり、いつでも乗車できる状態でありながら、NAOKOは座り込んでノートに書き込み、何度も曲を聴いて歌やダンスの練習を欠かさない。この描写は、いつでもデビューできる実力がついていながら決して努力することを止めないNAOKOの姿と重なる。また、ソロシーンで被っているニット帽には「99%」の文字。これは5次審査の課題曲「NG」でNAOKOが書いたリリック「努力の才能99% 1%のひらめき全細胞最高」に由来するものと考えられ、この要素もまた「努力し続けることは才能」だと証明してきた彼女の実力を裏付けるアイテムとして機能している。広大なホワイエで1人ショッピングカートを押すKOHARU(コハル)は、そこら中に散らばった花たちを拾い上げ、自分のかごに入れていく。オーディションでは太陽のような明るいキャラクターでムードメーカーとしてチームを引っ張っていった彼女。最終審査でちゃんみなが「私の代弁者になってくれた」と話したように、周りへの気遣いを忘れずチーム全員を置いていくまいと行動し続けた優しさが、落ちた花を残らず拾う姿に投影された。さらに、拾い上げた花の中で特にフィーチャーされたのがピンクのカーネーション。この花は最終審査が行われた1月11日の誕生花であり、メンバーたちがHANAとして生まれたことを表していると思われる。さらに、JISOOのソロシーンの後ろに飾ってあった絵画にも注目が集まった。これはギリシャ神話に登場する7人の姉妹。この姉妹に由来する「プレアデス星団」はちょうどHANAがプレデビューした1月下旬に見られる星団で、「昴」の名で日本でも親しまれている天体だ。「昴」には「統ばる」として「集まって1つになる」という意味もあり、7人が集まったからこそ誕生したHANAにも通じる。また、ちゃんみなが「No No Girls」のテーマソングとして書き下ろした「NG」のMVとも共通点が。「NG」には、第1子出産前の妊婦で撮影に臨んだちゃんみながエレベーターに乗り、踊る場面がある。無機質なシルバーのエレベーターは「Drop」でHANAのメンバーが乗り込んだものと似ており、ちゃんみなが7人の"姉妹"を誕生させたという意味にも考えられる。各メンバーのパーソナリティーやオーディション中に見せた苦悩、突きつけられた「No」を乗り越え成長した姿など彼女たちの背景を感じさせる演出の数々に、ファンの間では「最高すぎる」「考察が止まらない」「3分のMVを何度見返したことか…」「まだまだ発見できていない要素がありそう」などの反響が。オーディションでも1人ひとりにフォーカスした内容が多かっただけに、SNS上での考察が白熱している。