·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¡¡È¿ÂÐ»ÔÌ±¡¦»¿À®ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬½¸²ñ¡¡¼¯»ùÅç
11Æü¤Ï¡Ö·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Ç¤â»¿À®¡¦È¿ÂÐÁÐÊý¤Î¼°Åµ¤ä½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç»ÔÃæ±ûÄ®¤Ç»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬³«¤¤¤¿¡¢·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öµª¸µÀá¡×¤ËÉü³èÈ¿ÂÐ¤·»×ÁÛ¡¦¿®¶µ¤Î¼«Í³¤ò¼é¤ë½¸²ñ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½100¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¤Ç¤Ï¶å½£Âç³Ø¤ÇÀ¯¼£³Ø¤¬ÀìÌç¤Î½Ð¿å·°¶µ¼ø¤¬¹Ö±é¤·¡¢¡Ö½ªÀï¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÀêÎÎ²¼¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤Ë¤Ï·ç´Ù¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Î¤¤¤Þ»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶å½£Âç³Ø ½Ð¿å·°¶µ¼ø¡¦À¯¼£³Ø¡Ë¡ÖÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤¬Ê¿ÏÂ¼çµÁ¤À¤«¤é²æ¡¹¤Ï¾ï¤ËÊ¿ÏÂ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¿¤·¡¢¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î³ËÊÝÍ¹ñ¤Ë·³»öÅª¤ÊµòÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬Ã¯¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡Ê¹Ö±é¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¡Ë¡Ö»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤¤¤¦¤«¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎò»Ë¤Ïºî¤é¤ì¤¿¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¤Ï¡Ëµ¿Ìä¡£ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡×
°ìÊý¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸©¤Î¿À¼ÒÄ£¤äÆüËÜ²ñµÄ¤¬¡Ö·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¸©Ì±¤Î½¸¤¤¡×¤ò³«¤¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¸©µÄ¤ò´Þ¤à¤ª¤è¤½100¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ç¤ÏÀïÁ°¤Ë¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¡Öµª¸µÀá¡×¤òÁ´°÷¤Ç²Î¤Ã¤¿¤¢¤ÈËüºÐ»°¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ä¡¢µÜ¾ë¸©¤Î±ö³ø¿À¼Ò¤Î¿À¿¦¤À¤Ã¤¿Ìî¸ý¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤é¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎÆÃ¹¶Ââ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌî¸ý¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¸Ø¤ê¤È¼«¿®¤ÈÃÄ·ë¤Î¸»¤òÇË²õ¤·¡¢Ì±¼ç²½¤È¸À¤¦ÈþÌ¾¤Î¤â¤È¤ÇÀêÎÎÀ¯ºö¤Ï¿ÀÏÃ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¿È¶á¤ÊÀïË×¼Ô¤È¤Î¤¤º¤Ê¤âÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×
¡Ê½ÐÀÊ¼Ô¡Ë¡ÖÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç¤¤¤Þ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»Ë¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¹ñÌ±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¦¡¦ ¡¦